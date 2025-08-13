Scomparsa gatta a Bastia Umbra, appello per il ritrovamento

La famiglia offre una ricompensa per il ritorno dell’animale domestico

Una gatta è scomparsa da sabato scorso nella zona di via Alcide de Gasperi a Bastia Umbra, nei pressi della pizzeria “Al Pruneto”. I proprietari, disperati, hanno lanciato un appello per ritrovarla, offrendo anche una ricompensa per chiunque fornisca informazioni utili. La gatta, che ha un pelo tigrato, risponde al nome di Camilla ed è un membro amato della famiglia.

L’ultimo avvistamento risale alla sera di venerdì. Da allora non si hanno più notizie. La famiglia ha affisso dei volantini con la foto dell’animale in tutta la zona e ha postato l’annuncio anche sui social network. I proprietari sperano nel buon cuore delle persone e chiedono a chiunque l’abbia vista o abbia delle informazioni di contattarli al numero 333.9052686.

Scomparsa gatta a Bastia Umbra

Le speranze di ritrovare Camilla sono ancora alte. L’appello si rivolge soprattutto ai residenti della zona, ma anche a chi transita in via Alcide de Gasperi. I proprietari sottolineano che la gatta è molto mansueta e potrebbe essersi nascosta per paura.