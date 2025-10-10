Violenza reiterata e allarme sociale, chiusura definitiva a Bastia Umbra

Revocata licenza a discoteca di Bastia Umbra per disordini

La Questura di Perugia ha disposto la revoca della licenza a una nota discoteca di Bastia Umbra, teatro di ripetuti episodi di violenza e disordini tra settembre 2024 e agosto 2025. Il provvedimento, notificato oggi da Polizia di Stato e Carabinieri, segue un’escalation culminata il 30 agosto scorso, quando le forze dell’ordine sono intervenute più volte per sedare scontri che hanno provocato gravi lesioni a due persone.

Le indagini condotte dalla Stazione Carabinieri di Bastia Umbra e dalla Divisione Polizia Amministrativa della Questura hanno evidenziato una frequentazione abituale da parte di soggetti con precedenti penali, legati a reati contro la persona e al traffico di stupefacenti. Il locale era diventato un punto di ritrovo per individui pericolosi, generando un clima di diffuso allarme sociale e minando la sicurezza pubblica.

La discoteca era già stata oggetto di tre sospensioni: il 7 agosto e il 29 ottobre 2021, e il 19 gennaio 2024. Tuttavia, i provvedimenti non avevano impedito il ripetersi di episodi analoghi. La revoca definitiva, firmata dal Questore Dario Sallustio su proposta dei Carabinieri, è stata adottata ai sensi dell’articolo 100 del TULPS, con l’obiettivo di prevenire ulteriori minacce all’ordine pubblico.

La decisione rappresenta una misura di tutela anticipata, volta a interrompere un ciclo di violenze che ha compromesso la vivibilità dell’area e la sicurezza dei cittadini. Le autorità ribadiscono l’impegno nel contrasto a fenomeni che mettono a rischio la tranquillità collettiva, agendo con fermezza contro luoghi che favoriscono aggregazioni pericolose.