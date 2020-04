Ricamificio Umbro a fianco di chi lotta contro il Covid 19

C’è anche il Ricamificio Umbro di Bastia Umbra al fianco di chi è in prima linea per la lotta al Covid-19. “In questa fase di emergenza Covid-19 – dicono dall’azienda umbra – il Ricamificio Umbro ha scelto di essere utile nell’esigenza del momento riconvertendo la propria produzione. Ci siamo organizzati per la produzione delle mascherine filtranti per uso civile (anche personalizzate su richiesta). Il tessuto TNT utilizzato è 100% polipropilene idrorepellente, traspirante, non irritante”.

Un momento duro e un’emergenza senza precedenti, per una situazione gravissima in primis a livello di salute, oltre ad una crisi economica che sta interessando l’intero tessuto commerciale ed artigiano: “Abbiamo preso questa importante decisione perché il nostro desiderio primario è renderci utili, in attesa di quella che sarà la ripresa in futuro con i nostri prodotti di ordinaria produzione. Per le mascherine, abbiamo due tipologie di materiale disponibile per entrambe le taglie da Adulto e da Bambino: Mascherina in doppio strato TNT gr/mq 70+70  (gr/mq140), vendibili in confezioni da 20, 50 e 100 pezzi. Mascherina TNT gr/mq 100 ISO 10993.3/5 (scheda tecnica disponibile su richiesta), sempre vendibile nelle pezzature di 20, 50 e 100”.

“PerchĂ© ci rivolgiamo anche ai bambini? PerchĂ© dicono dal Ricamificio Umbro – l’emergenza sanitaria Covid-19 è mondiale. Da sempre siamo in contatto con molte associazioni ed enti religiosi. Oltre a commercializzare le mascherine che verranno prodotte, effettueremo delle donazioni e lavoreremo per chi vorrĂ effettuarle. Sono tanti i minori che necessitano di cure e di mezzi idonei alla propria protezione fisica e alla propria salute giĂ debilitata, soprattutto nei paesi meno industrializzati del nostro. Per questo vogliamo essere vicini anche a loro e lo vogliamo fare con decisione.

Lavoriamo seguendo in maniera adeguata la Circolare del Ministero Salute 0003572-P-18/3/2020, comma 2 dell’art. art.16 del Decreto “CuraItalia”. A breve – concludono dal Ricamificio Umbro di Bastia Umbra – avremo disponibilitĂ di dispositivi di protezione individuale di tipo N-95 conformi al Reg. UE 2016/425 ed alla norma tecnica di riferimento UNI EN 149 di cui al comma 3 dell’art.15 del Decreto “CuraItalia”.