Torna la campagna “Io non rischio” per la sicurezza civile

Il 13 ottobre 2024, la campagna nazionale di sensibilizzazione sulle buone pratiche di protezione civile, denominata “Io non rischio”, si ripresenta in oltre 500 piazze italiane, compresa Bastia Umbra. Questo evento mira a educare i cittadini riguardo ai vari rischi naturali, tra cui sismi, alluvioni, maremoti e incendi boschivi.

La campagna offre punti informativi dove i cittadini possono apprendere come affrontare e mitigare gli effetti di eventi naturali avversi. La consapevolezza è fondamentale: sebbene affrontare situazioni di emergenza come terremoti o alluvioni possa sembrare arduo, esistono azioni concrete che possiamo intraprendere per diminuire le conseguenze di tali eventi. “Io non rischio” fornisce una serie di consigli pratici per prepararsi e ridurre il pericolo.

Le modalità di partecipazione alla campagna sono due: la prima è attraverso l’interazione online sui profili social delle varie organizzazioni di protezione civile, e la seconda si svolge di persona, presso i gazebo allestiti nelle piazze principali. A Bastia Umbra, il gruppo comunale di protezione civile sarà presente al nuovo parco commerciale COOP in piazza Pirandello, dove i gazebo “Io non rischio” resteranno attivi per l’intera giornata.

La campagna sottolinea l’importanza del coinvolgimento attivo dei cittadini, che possono informarsi e scambiare opinioni sia nelle piazze che sui social media. La preparazione è un fattore cruciale nella gestione dei rischi; apprendere come affrontarli in modo sicuro è essenziale. I volontari della protezione civile invitano la popolazione a partecipare attivamente all’iniziativa di domenica, dove sarà possibile ricevere informazioni dettagliate e utili per affrontare situazioni di emergenza.

L’adesione alla campagna “Io non rischio” non si limita a una sola giornata, ma rappresenta un invito a instaurare un atteggiamento proattivo nei confronti della protezione civile. È un’opportunità per acquisire competenze e conoscenze che possono rivelarsi vitali nel caso si verifichino eventi catastrofici. La consapevolezza e la preparazione collettiva possono fare la differenza nel momento del bisogno.

In conclusione, il 13 ottobre non sarà solo una giornata di informazione, ma un momento per riflettere sull’importanza della sicurezza e della prevenzione. I cittadini sono chiamati a unirsi all’iniziativa, a visitare i gazebo e a interagire con i volontari. Ogni singolo individuo ha il potere di contribuire alla propria sicurezza e a quella della comunità, rendendo “Io non rischio” un passo fondamentale verso una maggiore protezione collettiva.

Questa giornata rappresenta una significativa occasione per rendere la comunità di Bastia Umbra più consapevole e preparata. La protezione civile non è solo una responsabilità delle autorità, ma richiede la partecipazione attiva di tutti i cittadini. La presenza dei volontari e le informazioni disponibili nei gazebo offriranno strumenti utili per affrontare eventuali emergenze in modo più efficace e sicuro.