Più sicurezza nell’area di “Bastia 2”, parla l’assessore

BASTIA UMBRA – La sicurezza pubblica è sempre un tema di grande interesse che spesso alimenta polemiche. Ci sono aspetti di questa problematica che attraverso il confronto politico si possono migliorare.

© Protetto da Copyright DMCA

L’interpellanza della Lega relativa alla situazione di degrado sociale nell’area di Bastia 2 e in particolare in via Pertini avrà una risposta dall’amministrazione comunale in Consiglio comunale. Tuttavia, il problema è di notevole rilevanza pubblica ed è utile capire se la realtà corrisponde e in che misura alla segnalazione della Lega. Persone ubriache che sostano negli androni, escrementi e una situazione tutt’altro che rassicurante.

«Stiamo facendo accertamenti e verifiche – spiega Valeria Morettini, assessore alla sicurezza (foto) – sapendo che in questa stessa area si erano verificati nei mesi scorsi episodi di criminalità (rapine, furti, atti vandalici), per cui interverremo con nuovi punti luce e telecamere. La Polizia locale ha svolto controlli rilevando un certo disagio sociale, ma non ha notato la presenza di ubriachi o situazioni di emergenza di igiene pubblica.

Stiamo lavorando per ulteriori verifiche che faremo insieme ai responsabili dei condomini. Questa è zona di residenti in palazzine e vorremmo sentire il punto di vista dei gestori dei servizi. Da rilevare inoltre che ci sono delle aree esterne alle residenze di proprietà privata ma di uso pubblico». Quale è il quadro generale? «Lo presenteremo in Consiglio, anche alla luce del confronto che avremo con i responsabili dei condomini». m.s.