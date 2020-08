20 mila euro alla cooperativa sociale La Goccia con il 5 per mille

La cooperativa sociale La Goccia è stata scelta da 297 contribuenti

n questi ultimi mesi l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato gli elenchi ufficiali con i dati relativi alle preferenze espresse dai contribuenti sui redditi 2016/2018 per la destinazione del 5 per mille.

Il 5 per mille è un gesto di solidarietà che ci consente di realizzare concretamente alcuni nostri programmi: dal miglioramento dei servizi alla creazione di nuove strutture a vantaggio di persone e famiglie per le quali la Cooperativa Sociale “La Goccia” è divenuta un fondamentale punto di riferimento a livello locale, regionale e nazionale.

Nel particolare andremo a realizzare nei prossimi 12 mesi i seguenti progetti che rafforzeranno ulteriormente l’offerta di servizi socio – sanitari di qualità a vantaggio della Collettività:

Una Comunità residenziale per minori; Un Centro diurno per minori di sostegno scolastico e di supporto per BES e DSA. Noi Soci non possiamo pertanto che manifestare la nostra gratitudine per questo tangibile contributo che stimola ulteriormente il nostro impegno a realizzare gli oiettivi che ci siamo posti e che ci piace condividere con tutta la Comunità di Bastia Umbra e Regionale.

A tutti rivolgiamo i più cordiali saluti non senza aver comunicato, a chi lo vorrà, che i nostri riferimenti anche per il 2020 rimangono i medesimi : c.f. 01350810543