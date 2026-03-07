Spaccata all’Eurospin di Bastia i ladri falliscono il colpo

Assalto notturno in via dei Pioppi sventato dai Carabinieri
Un assalto fulmineo, studiato nei minimi dettagli ma terminato con una fuga precipitosa tra le ombre della notte. Erano le 00:40 quando una banda di malviventi ha preso di mira il punto vendita Eurospin di via dei Pioppi, a Bastia Umbra, scatenando un caos che ha squarciato il silenzio del quartiere. Il commando ha agito con estrema violenza, scagliandosi contro l’ingresso principale della struttura commerciale con l’obiettivo di penetrare all’interno e fare bottino in pochi istanti.
Dinamica dell’assalto e attivazione dei sistemi di sicurezza
L’azione è stata brutale: i criminali hanno abbattuto la porta d’ingresso, scardinando gli infissi per aprirsi un varco verso l’area delle casse e della cassaforte. Tuttavia, il fragore della spaccata ha immediatamente innescato i sistemi di allarme collegati con le centrali operative. Il segnale di intrusione è rimbalzato istantaneamente sui monitor della sorveglianza, dando il via a una risposta coordinata tra le forze dell’ordine e gli istituti privati.
Intervento record dei Carabinieri e della vigilanza
La rapidità della reazione è stata l’elemento chiave che ha ribaltato le sorti della notte. I Carabinieri sono giunti sul posto in tempi record, stimati in appena due o tre minuti dalla prima segnalazione. Un dispiegamento di forze pressoché immediato che ha colto di sorpresa i ladri, i quali non hanno avuto il tempo materiale per asportare alcunché. Poco dopo l’arrivo delle gazzelle dell’Arma, sul luogo sono giunte anche le pattuglie della Securpol, completando la messa in sicurezza dell’intero perimetro aziendale.
Danni alla struttura e indagini in corso a Bastia Umbra
Nonostante l’ingente danno provocato all’ingresso dell’edificio, l’inventario ha confermato che nulla è stato sottratto. I malviventi, sentendo le sirene avvicinarsi a velocità sostenuta, hanno preferito abbandonare il piano criminale e dileguarsi nelle vie limitrofe prima di essere accerchiati. La velocità d’intervento è risultata decisiva: statisticamente, i colpi di questo tipo vengono portati a termine in una finestra temporale di circa cinque minuti, ma la pressione costante delle pattuglie sul territorio di Bastia Umbra ha ridotto drasticamente il margine di manovra dei criminali. Gli inquirenti stanno ora analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza per risalire all’identità dei fuggitivi.
