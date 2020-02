Spacciava droga a Bastia, arrestato il pusher dell’utilitaria di colore scuro

Un albanese è stato arrestato dai Carabinieri di Bastia Umbra, per spaccio di stupefacenti. I militari, dopo aver ricevuto delle segnalazioni da parte dei residenti della zona di Ospedalicchio, hanno organizzato dei mirati servizi volti alla ricerca di un’utilitaria di colore scuro, più volte segnalata. Sono state visionate anche tutte le telecamere installate dal Comune di Bastia al fine di comprenderne meglio gli spostamenti.

I militari sono quindi riusciti a raccogliere elementi più precisi e quindi ad individuare l’auto segnalata, facendo così scattare l’operazione. I carabinieri hanno notato sia la cessione dello stupefacente da parte dell’albanese, sia la somma di denaro data in cambio dal giovane residente nell’hinterland Assisano.

I due sono stati accompagnati in caserma dove i Carabinieri accertavano che il giovane albanese si era reso responsabile di spaccio di stupefacenti anche in altre occasioni, benché fosse in Italia solo da qualche mese. Il pusher, a cui veniva sequestrata un’altra dose di cocaina e la somma in denaro, di vario taglio, di circa 500 euro, veniva arrestato in flagranza di reato; mentre il giovane acquirente veniva segnalato alla Prefettura di Perugia.

L’albanese, il cui arresto veniva convalidato il giorno seguente, giudicato con rito direttissimo, è stato condannato a dieci mesi di reclusione, una multa di 1.500 euro, e l’allontanamento immediato dallo Stato Italiano.

L’acquirente invece dovrà seguire rigidi protocolli di controllo della Prefettura per riavere la propria patente di guida.