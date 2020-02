Bastia calcio batte il Trestina, in casa, per uno a zero

BASTIA – Il Bastia anticipa il campionato di serie D battendo nel derby il Trestina per 1-0. Un successo d’oro per gli uomini di mister Ortolani che permette di guardare avanti con maggiore tranquillita’ anche se ancora c’è da fare. La gara è stata di un certo peso trattandosi di un campanile classico tra le due contendenti di sempre. Il Bastia esce subito allo scoperto con una formazione equilibrata e di nerbo agonistico davanti ad un Trestina che non lascia niente d’intentato.

I locali presidiano il centrocampo e con alcune folate d’attacco minano l’area del portiere ospite.

Tiene botta il Trestina che in un paio di azioni in avanti sfiora i pali del Bastia. Poi al 47’ pt arriva il goal partita di Bolletta che manda in visibilio tifosi e dirigenti del Bastia quando il secondo tempo passa senza colpo ferire da una parte e l’altra. Il Bastia mette nel granaio fieno buono in vista dei prossimi incontri di campionato. Soddisfatto il presidente Mammoli con parole piene di elogio verso i giocatori e l’allenatore Ortolani.

Bastia-Trestina 1-0

BASTIA: Meniconi, Boninsegni, Bolletta, Menchinella, Muzhani (21′ ptCorriale), Bokoko, Rosignoli, Conti (23′ pt Belloni), Del Sante, Felici, Ventanni (21′ st Grigoras). A disp.: Rinaldi, Skenderi, Buonapasqua, Antonini. All.: Ortolani

TRESTINA: Dragos, Fumanti, Patrignani, Gori (1′ st Lignani), Cenerini (1′ st Santini), Ibojo, Fracassini (45′ st Gabellini), Gramaccia, Benedetti (1′ st Damiano), Khribech, Belli (14′ st Gallozzi). A disp.: Mannarini, Kajmaku, Picchi, Sorbelli. All.: Cerbella

ARBITRO: Casalini di Pontedera

MARCATORI: 47′ pt Bolletta.

NOTE: al 31′ st Meniconi (B) para un rigore a Damiano (T). Ammoniti: Meniconi, Boninsegni, Bolletta, Del Sante, Ventanni, Corriale (B), Khribech (T). Recupero: pt 3, st 4′.