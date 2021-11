Addio al pittore perugino Raffaele Tarpani

di Sara Minciaroni

Non è un caso che sia proprio Torgiano il luogo in cui si terrà la commemorazione del pittore nato a Perugia ma che in circa 60 anni di attività artistica è ancora presente – attraverso le sue opere – in moltissimi centri umbri. Torgiano che con i Vinarelli ha adottato per anni l’eclettismo del Maestro Tarpani, accreditato allievo dell’aeropittore Gerardo Dottori . Quanti lo hanno conosciuto nei suoi 71 anni di vita sapranno certamente che Raffaele non avrebbe voluto andarsene in silenzio ma avrebbe amato le voci e i volti dei suoi amici intorno a lui.