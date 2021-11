Chiama o scrivi in redazione

Le iniziative per la “Giornata Nazionale degli alberi e festa dell’albero”

Il 21 Novembre sarà ricordata la Giornata Nazionale degli Alberi, il suo scopo è promuovere la tutela dell’ambiente, la riduzione dell’inquinamento e la valorizzazione degli alberi e prevede la messa a dimora di alberi in ogni città e relativa manutenzione per creare nuove fasce boscate, boschi urbani o potenziare parchi esistenti.

Fonte Ufficio Stampa

Comune di Bastia Umbra

L’Amministrazione Comunale collaborerà a varie iniziative proposte dalla scuole, nell’organizzazione e nelle attività di sensibilizzazione.

Il biofrutteto a scuola

Domani, Giovedi 18 novembre 2021 alle ore 10.30, si terrà una cerimonia di piantumazione di tre alberi da frutto presso il giardino della scuola dell’infanzia di via Pascoli.

Un melo, un cacomelo ed un melograno verranno piantati, nell’ambito del progetto proposto e finanziato dalla Sezione Francigena dei Soci Coop Centro Italia, realizzato in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Bastia Umbra, la Direzione Didattica “Don Bosco” di Bastia Umbra, la Fondazione Barbanera 1762 di Spello.

Durante la cerimonia verranno consegnati ai 178 bimbi interessati dall’iniziativa, scatole di pennarelli e risme di carta della linea “Vivi verde Coop”.

Insieme ai soci della Sezione Coop, l’agronomo – dott.ssa Isabella Dalla Ragione – seguirà il progetto nel tempo per creare un ambiente dove “bimbi, piante, fiori ed insetti possano vivere secondo un equilibrio dettato dalla natura e non dall’uomo che spesso non la rispetta”.

L’adesione alla Giornata Nazionale degli Alberi proseguirà con un’altra iniziativa legata alle scuola di XXV Aprile, la messa a dimora di una pianta nello spazio antistante l’edificio scolastico.I bambini prima della piantumazione raccoglieranno notizie, sceglieranno un nome per il nuovo albero a cui dedicheranno anche dei pensieri e si prenderanno cura del “nuovo amico”, in particolare i bambini delle classi terze che presenzieranno all’evento della messa a dimora, realizzando così un significativo progetto di educazione ambientale.