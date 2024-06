Chroma Festival 2024: Un ricco palinsesto di musica e arte per l’edizione di punta

L’edizione 2024 del Chroma Festival, in programma dal 6 al 9 giugno a Bastia Umbra, si appresta a essere un evento di grande rilevanza per la scena musicale contemporanea italiana. Con un cast artistico di primissimo livello, il festival umbro si conferma come un punto di riferimento imprescindibile per gli amanti della buona musica.

Ad inaugurare il ricco programma sarà il cantautore toscano Motta, affiancato dalla celebre Roberta Sammarelli dei Verdena. La seconda giornata vedrà protagonista l’eclettico musicista Venerus, con l’apertura affidata a Ditonellapiaga, una delle nuove icone del pop italiano. Sabato 8 giugno sarà il turno di Massimo Pericolo, una delle star della scena rap, insieme alla talentuosa street rapper Ele A. A chiudere il festival, domenica 9 giugno, saranno il produttore reggae Paolo Baldini e il pioniere dell’elettronica Lorenzo Senni.

Ma il Chroma Festival 2024 non si limita alla sola musica dal vivo. Ampio spazio sarà dedicato anche ai migliori gruppi, dj e collettivi artistici dell’Umbria e non solo, con un ventaglio di proposte che spaziano dal rock all’elettronica, dal rap al reggae. Inoltre, per arricchire ulteriormente l’esperienza del festival, sono in programma le “Chroma Mornings”, visite guidate in tre luoghi di interesse del centro storico di Bastia Umbra, con attività collaterali come DJ set e laboratori di arti circensi.

L’evento, organizzato dall’Associazione culturale Chroma, gode del patrocinio di Regione Umbria, Provincia di Perugia e Comune di Bastia Umbra, confermando il suo ruolo di punto di riferimento per la musica e l’arte nel territorio umbro.