Al Cinema Esperia di Bastia Umbra Arriva Hammamet

Nuovi film al Cinema Esperia. Arriva Hammamet, il racconto della latitanza tunisina di Bettino Craxi che getta uno sguardo retrospettivo sulla fine della prima repubblica in Italia. Strepitoso Pierfrancesco Favino nei panni di Craxi.

Arriva anche Piccole donne. La bellissima trasposizione per il grande schermo del classico della letteratura. Una storia al femminile messa in scena da una delle migliori registe del momento: Greta Gerwig. Candidato a 6 premi Oscar. Martedì 21 proiezioni in lingua originale con sottotitoli italiani (VOST).

In prima visione, direttamente dai successi di youtube Me contro te-la vendetta del signor S. Sbarca sul grande schermo la coppia di youtubers con milioni di followers.

Martedì 21 proiezione gratuita de L’ufficiale e la spia offerta dal Comune di Bastia per la ricorrenza della giornata della memoria.

Tanto cinema al Cinema Esperia!