Arriva il film La Caccia di Marco Bocci con Laura Chiatti 🔴 [Trailer] 🗓

Arriva il film La Caccia di Marco Bocci con Laura Chiatti

Arriva il film La Caccia – Quattro fratelli (tre maschi e una femmina), che non si incontravano da molti anni, si ritrovano in seguito alla morte del padre. Con il genitore il rapporto non era mai stato buono a causa del suo atteggiamento rigido nei loro confronti, reso tale anche dalla sua passione per la caccia e dal desiderio di trasmetterla ai figli. La villa in cui sono stati bambini è l’unica eredità che resta loro. Dividere in quattro parti il ricavato dalla vendita non risolverebbe a nessuno i rispettivi problemi. Uno di loro fa una proposta che gli altri finiscono con l’accettare.

LA CACCIA

Regia: Marco Bocci

Cast: Laura Chiatti, Filippo Nigro, Paolo Pierobon, Pietro Sermonti, Peppino Mazzotta

Genere: Drammatico

Durata: 100 min. – colore

Produzione: Italia (2023)