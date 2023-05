Sottopasso via San Rocco, corpi illuminanti rotte, il Comune ci mette la pezza, anzi no un pezzo scotch

“Il sottopasso di Via San Rocco è l’esemplificazione di come si amministra male una città. I corpi illuminanti a servizio del suddetto sottopasso sono rotte e non funzionanti da tempo e la soluzione che il Sindaco e gli Assessori hanno trovato è stata quella di metterci una pezza, letteralmente un pezzo di scotch”. A scrivere questo è la segreteria del PD Bastia Umbra, Gruppo Consiliare PD Bastia Umbra. “Si tratta – aggiunge – di una grave questione di decoro urbano e sicurezza dei cittadini, mettendo a repentaglio la visibilità della rampa quando si passa a piedi o in bici. La Giunta Lungarotti ed in particolare l’Assessore competente non dimostrano rispetto verso i concittadini e i beni comuni che sono chiamati a gestire e per cui sono pagati sotto lauto compenso economico. Quanto durerà questa soluzione? Chiediamo un immediato intervento da parte di chi ci amministra, perché sono i cittadini che lo chiedono, congiuntamente ad una adeguata manutenzione del verde circostante e di tutto il territorio che è lasciato nel completo degrado come fossimo in una foresta amazzonica”.