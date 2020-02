Cinema Esperia, programmazione da giovedì 30 gennaio a mercoledì 5 febbraio

Settimana piena di film al Cinema Esperia. Arriva Figli. Tratto dal monologo letto da Valerio Mastandrea del regista recentemente scomparso Mattia Torre, il racconto tragicomico dell’essere genitori oggi. Con Paola Cortellesi.

New entry anche per Jo Jo rabbit. Candidato a 6 premi Oscar una parodia che ridicolizza il Furher e tutta la retorica nazista. Film coraggioso e importante che seppellisce il male assoluto sotto una risata.

Prosegue 1917. Già vincitore di Golden Globe e candidato a 10 premi Oscar dal regista di culto Sam Mendes il film racconta in tempo reale una missione suicida per salvare un battaglione di 1600 soldati. Martedì 28 in VOST



Prosegue anche l’ultimo strepitoso racconto cinematografico del grande vecchio di Hollywood: Clint Eastwood. Porta sul grande schermo un’altra vicenda realmente accaduta nel 1996 durante le olimpiadi di Atlanta il cui eroe fu Richard Jewell. Martedì 28 in VOST

Per i più piccoli arriva Tappo-cucciolo in mare di guai.

Spettacoli pomeridiani fino a domenica.

Spettacoli pomeridiani fino a domenica anche per Me contro Te – la vendetta del signor S

Infine un capolavoro assoluto di Stanley Kubrik che continua ad essere parodia e metafora di folli governati con la mano sulla bomba fine-di-mondo: Il Dottor Stranamore ovvero come imparai a non preoccuparmi e ad amare la bomba.

Mercoledi film in VOST

Tanto cinema al Cinema Esperia!