La nuova settimana al Cinema Esperia di Bastia Umbra

LE COSE NON DETTE guida la nuova settimana al Cinema Esperia

La programmazione cinema del Cinema Esperia propone una settimana intensa, segnata da titoli che intrecciano introspezione, politica, drammi personali e commedia popolare. Una selezione eterogenea che punta a coinvolgere pubblici diversi, offrendo storie capaci di lasciare un segno e di accompagnare gli spettatori in un viaggio emotivo che attraversa generi e linguaggi.

Le Cose Non Dette: il ritorno di Muccino tra fragilità e rivelazioni

Il nuovo film di Gabriele Muccino apre la rassegna con una storia che scava nelle crepe di una coppia apparentemente solida. Carlo, docente universitario con un passato letterario brillante, ed Elisa, giornalista in crisi creativa, partono per una vacanza che dovrebbe restituire equilibrio. L’imprevisto irrompe quando l’uomo si ritrova davanti la propria amante, costringendo entrambi a confrontarsi con verità rimaste sospese. Muccino costruisce un racconto che alterna tensione emotiva e momenti di intimità, sostenuto dalle interpretazioni di Stefano Accorsi, Miriam Leone e Claudio Santamaria.

La Grazia: Sorrentino indaga il potere e la memoria

Con La Grazia, Paolo Sorrentino torna a esplorare i territori del potere, affidando a Toni Servillo il ruolo di un Presidente della Repubblica giunto al termine del mandato. Nel pieno del semestre bianco, l’uomo si trova davanti a un dilemma politico che lo costringe a ripercorrere la propria storia personale, segnata dal lutto per la moglie e da un rapporto complesso con i figli. Il film intreccia riflessione istituzionale e dimensione intima, restituendo un protagonista sospeso tra dovere e fragilità.

No Other Choice: la disperazione secondo Park Chan-wook

Il regista sudcoreano Park Chan-wook firma una commedia nera che affonda le radici nella precarietà contemporanea. Man-su, specialista nella produzione della carta, perde il lavoro dopo venticinque anni e vede sgretolarsi la vita costruita con fatica: la famiglia, la casa d’infanzia, la stabilità economica. La sua ricerca di soluzioni diventa sempre più estrema, in un racconto che alterna ironia grottesca e tensione drammatica. Presentato in concorso a Venezia, il film riflette sulle derive della disperazione e sulla fragilità del sistema sociale.

Sorry, Baby: il debutto di Eva Victor tra trauma e rinascita

Con Sorry, Baby, la regista e interprete Eva Victor porta sullo schermo un’opera prima intensa, centrata sulla storia di Agnes, giovane docente che tenta di convivere con una violenza mai elaborata. La protagonista, chiusa in un silenzio che la isola dal mondo, vive ancora nella casa del New England dove è cresciuta, cercando di convincere se stessa e gli altri che tutto sia sotto controllo. Il film affronta il tema con delicatezza e profondità, restituendo un ritratto umano complesso e doloroso.

Buen Camino: Zalone tra comicità e scoperta personale

Il nuovo film di Checco Zalone, diretto da Gennaro Nunziante, arriva dopo cinque anni di attesa. Buen Camino segue la storia di un uomo ricchissimo che decide di mettersi sulle tracce della figlia, partita per il Cammino di Santiago. Il viaggio, nato per protezione paterna, si trasforma in un percorso di scoperta interiore, tra situazioni comiche e momenti di sincera riflessione. Un ritorno molto atteso dal pubblico, pronto a riempire le sale durante le festività natalizie.

La Piccola Amélie: un’animazione metafisica e sorprendente

Chiude la programmazione La Piccola Amélie, ispirato all’autobiografia metafisica di Amélie Nothombe. Il film racconta una bambina che vive in un universo sospeso, dove il nulla diventa spazio di contemplazione e identità. Un’opera che unisce poesia visiva e profondità filosofica, capace di affascinare sia gli adulti sia i più giovani.

La settimana del Cinema Esperia di Bastia Umbra si presenta dunque ricca di proposte, con titoli che spaziano dal cinema d’autore alla commedia popolare, dall’animazione alla riflessione politica. Una programmazione che invita il pubblico a tornare in sala e a lasciarsi attraversare da storie diverse, accomunate dalla forza del racconto e dalla qualità delle interpretazioni.

🎬 Programma settimanale Cinema Esperia – Bastia Umbra

Dal 29 gennaio al 4 febbraio 2026 Versione originale con sottotitoli in italiano 📍 Via Roma, 25 – Bastia Umbra | ☎️ 340 521 4937

GIOVEDÌ 29

18:30 – Le Cose Non Dette

– Le Cose Non Dette 18:30 – La Grazia

– La Grazia 21:15 – Le Cose Non Dette

– Le Cose Non Dette 21:15 – No Other Choice

VENERDÌ 30

18:30 – Le Cose Non Dette

– Le Cose Non Dette 18:30 – La Grazia

– La Grazia 21:15 – Le Cose Non Dette

– Le Cose Non Dette 21:30 – Sorry, Baby

SABATO 31

16:00 – Le Cose Non Dette

– Le Cose Non Dette 16:00 – La Piccola Amélie

– La Piccola Amélie 17:15 – La Grazia

– La Grazia 18:30 – Le Cose Non Dette

– Le Cose Non Dette 19:30 – Buen Camino

– Buen Camino 21:15 – Le Cose Non Dette

– Le Cose Non Dette 21:15 – No Other Choice

DOMENICA 1

16:00 – Le Cose Non Dette

– Le Cose Non Dette 16:00 – La Piccola Amélie

– La Piccola Amélie 17:30 – Buen Camino

– Buen Camino 18:30 – Le Cose Non Dette

– Le Cose Non Dette 19:30 – Sorry, Baby

– Sorry, Baby 21:15 – Le Cose Non Dette

– Le Cose Non Dette 21:15 – La Grazia

LUNEDÌ 2

❌ Chiusura settimanale

MARTEDÌ 3

18:30 – Le Cose Non Dette

– Le Cose Non Dette 18:30 – La Grazia

– La Grazia 21:15 – Le Cose Non Dette

– Le Cose Non Dette 21:15 – No Other Choice

MERCOLEDÌ 4

18:00 – La Grazia

– La Grazia 18:30 – Le Cose Non Dette

– Le Cose Non Dette 20:30 – Sorry, Baby – 🎥 Cineforum

– Sorry, Baby – 🎥 Cineforum 21:15 – Le Cose Non Dette

🎟️ Tutti i film in versione originale con sottotitoli in italiano 📌 Cineforum speciale mercoledì 4 febbraio alle 20:30 con Sorry, Baby 📣 Prenotazioni e info: 340 521 4937