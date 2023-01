La programmazione dei cinema all’Esperia di Bastia Umbra

GRAZIE RAGAZZI con Antonio Albanese. Un attore dalla carriera molto deludente riceve una proposta sconcertante: realizzare un laboratorio teatrale in carcere. Divertente e profondo. THE FABELMANS Il celebrato film racconta l’infanzia del giovane Spielberg e la nascita del suo amore per il cinema. LE OTTO MONTAGNE Luca Marinelli, Alessandro Borghi e Filippo Timi insieme per mettere in scena il romanzo di Paolo Cognetti vincitore del Premio Strega. Una storia di amicizia profonda e di profondo amore per la natura e la montagna. TRE DI TROPPO Con Fabio de Luigi e Virginia Raffaele. Una coppia felicemente senza figli prende in giro una coppia di amici con figli. Un giorno la mamma scaglia contro di loro una maledizione e i due… si ritrovano con tre figli.

MARTEDI’ 17 E MERCOLEDI’ 18 LOST HIGHWAYS di David Lynch. Dal maestro del cinema surreale, che si guarda più con gli occhi dell’inconscio che con quelli della razionalità, un capolavoro teso e inquieto, con una trama impossibile da descrivere. Un viaggio in un mondo di sogno da godersi preferenzialmente al cinema. Restauro in 4K della Cineteca di Bologna, con la supervisione diretta dell’autore. Ci vediamo al Cinema!