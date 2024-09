Riapre il Cinema Esperia: nuove emozioni in arrivo

Il Cinema Esperia di Bastia Umbra riapre le porte al pubblico dopo la pausa per il Palio de San Michele, con una programmazione ricca di titoli attesi e storie avvincenti. A partire da domenica 29 settembre, gli appassionati del grande schermo potranno godere di tre pellicole di grande richiamo, pronte a soddisfare i gusti più diversi.

BEETLEJUICE BEETLEJUICE, il nuovo film di Tim Burton, segna il ritorno del bizzarro spirito. Protagonista è Lydia Deetz, interpretata da Winona Ryder, che ha finalmente raggiunto la celebrità televisiva. Tornata nella casa della sua infanzia, accompagnata dalla figlia Astrid e dalla matrigna Delia, Lydia si ritrova a evocare nuovamente il malefico Beetlejuice dopo la prematura scomparsa del padre. La sua abilità di vedere i fantasmi, ora sfruttata per il programma “Ghost House”, la conduce a situazioni inaspettate, mescolando orrore e comicità tipica dello stile di Burton.

Passando a un contesto più drammatico, il film CAMPO DI BATTAGLIA di Gianni Amelio esplora la vita di due amici, Stefano e Giulio, entrambi medici durante la Prima Guerra Mondiale. Le loro strade si dividono quando le loro convinzioni sulla professione e sul ruolo del medico in guerra si scontrano. Mentre Stefano è spinto dalla necessità di riportare i feriti al fronte, Giulio vive l’orrore della guerra con un approccio più realistico e umano. Questo dramma bellico pone interrogativi profondi sulla morale e il sacrificio, invitando lo spettatore a riflettere sulle scelte che i medici devono affrontare in situazioni estreme.

Infine, il sequel attesissimo di Joker, intitolato JOKER – FOLIE À DEUX, è diretto da Todd Phillips e vede il ritorno di Joaquin Phoenix nei panni del controverso Arthur Fleck. In questa nuova avventura, Arthur è rinchiuso in carcere, in attesa di un processo che determinerà il suo destino. La sua avvocatessa cerca di ottenere l’attenuante per infermità mentale, cercando di dimostrare la complessità della sua personalità divisa tra il villain e l’eroe. La presenza di Lady Gaga nel cast promette di portare nuove sfide emotive e di arricchire la trama con una dimensione inedita.

Il Cinema Esperia rappresenta un punto di riferimento per gli amanti del cinema a Bastia Umbra, e con questa ripartenza, si preannunciano serate piene di emozioni. Non resta che prenotare i biglietti e prepararsi a immergersi in storie che promettono di intrattenere e far riflettere.

In attesa dell’apertura, il cinema invita il pubblico a scoprire le nuove avventure sul grande schermo. Come sempre, ci si aspetta un’ottima risposta da parte degli spettatori, desiderosi di ritrovare la magia del cinema.