Consiglio Comunale di Bastia Umbra il 30 settembre 2024

Lunedì 30 settembre 2024, alle ore 18:30, presso la Sala del Consiglio di Bastia Umbra, si terrà una nuova seduta del Consiglio Comunale. L’assemblea affronterà diversi punti rilevanti per l’amministrazione locale, partendo dalle comunicazioni del Sindaco e proseguendo con l’approvazione di documenti cruciali, come il bilancio consolidato dell’esercizio 2023 e varie mozioni presentate dai consiglieri.

Ordine del giorno:

Comunicazioni del Sindaco

Approvazione dei verbali della seduta consiliare del 30 luglio 2024

Bilancio consolidato esercizio 2023: sarà proposta la sua approvazione, un passaggio obbligato per chiudere il quadro economico dell’anno scorso, verificando i risultati finanziari dell’amministrazione e delle società partecipate.

Nomina del Collegio dei Revisori dei Conti: in agenda è prevista la nomina dei nuovi membri del collegio incaricato di monitorare la regolarità amministrativa e contabile.

Nomina della commissione per i giudici popolari: i consiglieri saranno chiamati a decidere i componenti della commissione che formerà gli elenchi comunali dei giudici popolari.

Determinazioni sull’esercizio associato delle funzioni del Segretario Comunale: verrà valutata l’organizzazione condivisa delle funzioni del Segretario Comunale tra più enti, nell’ambito delle politiche di gestione unificata dei servizi comunali.

Mozioni presentate dal gruppo consiliare “Civica per Bastia”

Il gruppo consiliare “Civica per Bastia”, rappresentato dai consiglieri Catia Degli Esposti e Fabrizio Raspa, ha presentato diverse mozioni che riguardano la manutenzione del territorio e degli spazi pubblici:

Manutenzione straordinaria di Via Cina: i consiglieri chiedono interventi urgenti per migliorare le condizioni di questa strada, puntando sulla sicurezza e la fruibilità.

Stato di manutenzione del verde pubblico nella scuola XXV Aprile: la mozione mira a verificare lo stato attuale delle aree verdi della scuola e propone l’eventuale ripiantumazione di alberi e piante.

Interpellanza sulla manutenzione straordinaria delle strade comunali per l’anno 2023: i consiglieri sollecitano aggiornamenti sugli interventi pianificati e realizzati riguardo le infrastrutture viarie, con l’obiettivo di garantire strade sicure e ben curate.

La seduta del Consiglio Comunale di Bastia Umbra si preannuncia densa di temi rilevanti per la comunità locale, soprattutto in relazione alla gestione del bilancio, alle nomine e alle proposte di manutenzione straordinaria.