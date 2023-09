Torna la Programmazione al Cinema Esperia di Bastia Umbra

Torna la Programmazione – Il Cinema Esperia di Bastia Umbra è lieto di annunciare la ripresa della sua programmazione cinematografica. Questa settimana, il cinema presenta una selezione di film eccezionali che accontenteranno gli amanti del grande schermo di tutte le età.

Io Capitano Una delle opere più attese è “Io Capitano,” l’ultimo film diretto da Matteo Garrone, vincitore del Leone d’Argento al Festival di Venezia. Il film è descritto come una “fiaba omerica” che narra il viaggio avventuroso di Seydou e Moussa, due giovani che lasciano Dakar per cercare di raggiungere l’Europa. Questa moderna Odissea li porterà a sfidare le insidie del deserto, i pericoli del mare e le ambiguità dell’essere umano. È un’opera cinematografica che promette di toccare le corde dell’anima e offrire una riflessione profonda sulla condizione umana.

Asteroid City Direttamente dal Festival di Cannes, arriva “Asteroid City,” il nuovo film di Wes Anderson. Questo regista, noto per il suo immaginario fantasmagorico e la messa in scena raffinata, presenta un’opera che conferma la sua maestria nel creare storie straordinarie. Il film è ambientato nel 1955, quando i residenti di Asteroid City sono testimoni di un incontro ravvicinato con qualcosa di straordinario. L’esercito americano impone una quarantena alla città, portando a una serie di eventi che coinvolgono personaggi in cerca di fuga, riflessioni esistenziali e tentativi di tornare alla realtà dopo l’incredibile avvenimento alieno.

Paw Patrol: Il Super Film Per i più giovani e le famiglie, “Paw Patrol: Il Super Film” è un appuntamento imperdibile. I coraggiosi cuccioli della banda del bassotto Liberty sono pronti per una nuova avventura. Questo film porterà gli spettatori in un mondo di divertimento e amicizia, con i personaggi a quattro zampe pronti a salvare il giorno.

Vermeer: The Great Exhibition Se siete appassionati d’arte, non potete perdervi “Vermeer: The Great Exhibition.” Questo film offre l’opportunità di ammirare i capolavori di Vermeer su grande schermo, tra cui opere iconiche come “La ragazza col turbante” e “Il geografo.” Il film rivela anche le intuizioni dei curatori di fama mondiale e degli esperti di Vermeer che hanno ideato la mostra, offrendo una nuova luce sulla vita e l’arte di questo grande maestro della tradizione fiamminga.

Sia che cerchiate avventura, fantasia, divertimento in famiglia o un’esperienza artistica, il Cinema Esperia di Bastia Umbra ha qualcosa da offrire a tutti gli amanti del cinema. Venite a unirvi a noi per una settimana di emozioni cinematografiche.