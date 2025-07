Decima Festa dei Boschi: Bastia Umbra celebra la natura

Il 13 luglio il parco del Chiascio ospita l’evento green

Domenica 13 luglio 2025 Bastia Umbra ospiterà la decima edizione della Festa dei Boschi, iniziativa promossa dalla Regione Umbria in sinergia con il FAI – Bosco di San Francesco, per valorizzare il patrimonio verde e boschivo del territorio regionale. Il luogo scelto per l’appuntamento è la Chiusa del fiume Chiascio, dove, a partire dalle ore 10:00 e fino alle 12:30, si svolgeranno una serie di attività dedicate alla conoscenza e alla tutela dell’ambiente.

L’evento si inserisce all’interno del progetto regionale volto alla promozione di dodici aree boschive umbre, coinvolgendo enti locali, realtà associative e professionisti del settore per sensibilizzare cittadini e famiglie alla scoperta attiva del paesaggio naturale. Bastia Umbra diventa così per un giorno punto di riferimento per escursioni guidate, laboratori didattici e percorsi esperienziali pensati per tutte le età.

Fulcro della mattinata sarà il laboratorio “Piccoli Esploratori d’Arte nel Bosco”, curato dalla Biblioteca Comunale “Alberto La Volpe”, rivolto ai bambini. Attraverso l’utilizzo di materiali raccolti sul posto, i più piccoli potranno costruire figure, dipinti e racconti ispirati al contesto naturale che li circonda, unendo l’espressione artistica alla conoscenza dell’ecosistema locale. L’iniziativa intende stimolare l’osservazione diretta dell’ambiente circostante, rafforzando il legame tra infanzia e natura.

Parallelamente, gli adulti e i ragazzi potranno partecipare a percorsi di esplorazione naturalistica e attività di approfondimento botanico. Esperti del settore guideranno i presenti nell’identificazione degli alberi monumentali e nella comprensione della fauna selvatica tipica della zona, attraverso postazioni dedicate all’osservazione. Sarà anche possibile ripercorrere la storia della formazione dell’Insula del Chiascio, importante elemento geostorico che caratterizza l’area fluviale.

La manifestazione è frutto della collaborazione tra il Comune di Bastia Umbra, l’associazione Riambientiamoci, la Pro Loco locale, la Biblioteca Comunale e il gruppo Sei de la Bastiola Sì…, oltre a educatori, animatori e studiosi specializzati in tematiche ambientali e storiche. Il coinvolgimento di tali realtà ha consentito la costruzione di un programma articolato, pensato per rendere l’esperienza accessibile, educativa e coinvolgente.

L’intera giornata sarà improntata alla scoperta sostenibile del territorio e alla condivisione intergenerazionale delle conoscenze. Ai partecipanti si consiglia di indossare scarpe adatte ai percorsi boschivi, di portare con sé un binocolo per l’osservazione della fauna e di prepararsi a una mattinata immersiva tra alberi, sentieri e biodiversità.

La Festa dei Boschi rappresenta, anche in questa decima edizione, un’opportunità per riscoprire la funzione culturale, educativa e rigenerativa delle aree verdi, promuovendo un approccio rispettoso e consapevole verso l’ambiente. Bastia Umbra si prepara ad accogliere famiglie, curiosi e appassionati per una celebrazione che pone al centro il dialogo tra uomo e natura.