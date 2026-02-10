Foibe Bastia Umbra rinnova il ricordo con una cerimonia solenne

Commemorazione intensa nel Giorno del Ricordo 2026 a Bastia Umbra

L’Amministrazione comunale di Bastia Umbra ha celebrato questa mattina il Giorno del Ricordo 2026 con una cerimonia sobria e intensa dedicata alle vittime delle Foibe e all’esodo giuliano-dalmata. In Via Martiri delle Foibe, il Sindaco e i rappresentanti istituzionali hanno deposto un omaggio floreale, accompagnato dal solenne silenzio di tromba che ha scandito un momento di raccoglimento profondo, condiviso da cittadini, autorità e Forze dell’Ordine.

Una memoria che attraversa generazioni

Il Giorno del Ricordo richiama una delle pagine più dolorose del Novecento italiano, segnata dalle uccisioni nelle cavità carsiche e dalla fuga forzata di migliaia di famiglie dalle terre dell’Adriatico orientale. Una vicenda complessa, intrecciata alle tensioni del secondo conflitto mondiale e del dopoguerra, che continua a interrogare la coscienza collettiva.

Nel corso della commemorazione, l’Amministrazione ha ribadito l’importanza di una memoria consapevole e condivisa, capace di riconoscere il dolore delle vittime e di respingere ogni forma di negazionismo o semplificazione. Ricordare, è stato sottolineato, significa anche educare al rispetto reciproco e alla costruzione di una società più giusta, dove la storia non venga piegata a strumentalizzazioni ma custodita come patrimonio civile.

Le iniziative del pomeriggio

Le celebrazioni proseguono oggi alle 18:00 all’Auditorium Sant’Angelo, dove andrà in scena l’iniziativa “Voci dal silenzio: Letture sulle Foibe”. L’evento, curato dagli allievi del Corso di Lettura Espressiva dell’Unilibera di Bastia Umbra, vedrà la guida didattica di Andrea Volpi e il coordinamento di Aurora Tazza, presidente dell’associazione. Un appuntamento pensato per dare voce ai racconti, alle testimonianze e alle emozioni che ancora oggi emergono da quella tragedia storica.

Un impegno che si rinnova

Con queste iniziative, Bastia Umbra conferma la volontà di mantenere vivo il legame con la propria comunità e con la storia nazionale, promuovendo una cultura del ricordo che non si limita alla ritualità ma diventa esercizio di responsabilità civica. L’Amministrazione ha espresso gratitudine ai partecipanti e alle Forze dell’Ordine, sottolineando come la presenza condivisa rappresenti un segno concreto di unità e consapevolezza.