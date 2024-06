Bastia si illumina: la Notte Bianca ritorna con un’esplosione di festività

Bastia, una città che brilla di luce propria, si prepara a risplendere ancora di più. Il 6 luglio, in concomitanza con l’inizio dei saldi estivi, la città si trasformerà in un palcoscenico vivace per la celebrazione annuale della Notte Bianca. Un evento che promette di riempire le strade con musica, intrattenimento, delizie culinarie e bevande, infondendo nuova vita nel cuore della città.

Tutti gli operatori del centro storico sono invitati a partecipare a questa festa cittadina, prolungando l’orario di apertura dei loro negozi e organizzando iniziative commerciali speciali. L’obiettivo è di dare un impulso alle vendite, sfruttando l’energia e l’entusiasmo generati dalla Notte Bianca.

Il culmine della serata sarà l’esibizione della cantante Serafine, vincitrice di X Factor 2023. Alle 21:30, la piazza del Mercato si trasformerà in un palcoscenico per la sua performance, attirando l’attenzione di tutti i presenti.

Ma la festa non si ferma qui. Dal 4 al 7 luglio, Bastia ospiterà anche il Bastia Estate Festival, un evento che promette serate di street food e musica. Gli operatori del centro storico sono quindi invitati a considerare l’opportunità di prolungare l’orario di apertura non solo per la Notte Bianca, ma anche per le altre serate del festival.

Per aiutare a promuovere l’evento, verrà fornita un’immagine grafica della Notte Bianca che potrà essere utilizzata sui canali social. Questa è un’occasione per mostrare al mondo l’energia, la vitalità e lo spirito comunitario di Bastia. Non vediamo l’ora di vedervi partecipare a questa celebrazione straordinaria. Bastia, preparati a brillare!