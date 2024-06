Sindaca Ferdinandi, Perugia, cordoglio per morte Ennio Verducci

La Sindaca Ferdinandi ha inviato un messaggio di cordoglio ai suoi colleghi in seguito alla morte dell’operaio Ennio Verducci, avvenuta oggi sulla E45 alla periferia di Perugia. Con un senso di tristezza e commozione profonde, ha espresso il cordoglio dell’intera comunità per questa perdita tragica.

Ennio Verducci, un operaio stimato, ha perso la vita mentre svolgeva il suo lavoro. In questo momento di dolore immenso, la Sindaca Ferdinandi e l’intera comunità si uniscono nel sostegno alla famiglia, agli amici e ai colleghi di Verducci. La moglie è di Bastia Umbra

La Sindaca Ferdinandi ha ribadito con forza l’impegno della sua amministrazione a lavorare con propositività e concretezza sul tema della sicurezza sul lavoro. L’obiettivo è prevenire che tragedie come questa si ripetano in futuro. La sicurezza e la dignità dei lavoratori sono e saranno sempre una priorità per l’amministrazione.

In questo momento di lutto, la comunità si stringe attorno alla famiglia di Verducci, ricordando il suo contributo e rinnovando l’impegno a garantire un ambiente di lavoro sicuro per tutti. La perdita di Ennio Verdicci serve come un doloroso promemoria dell’importanza della sicurezza sul lavoro e della necessità di continuare a lavorare per proteggere tutti i lavoratori.