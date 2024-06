Nuove Emozioni al Cinema Esperia: Inside Out 2 e L’Arte della Gioia Parte Seconda

Questa settimana, il Cinema Esperia accoglie due opere cinematografiche che promettono di coinvolgere il pubblico in un viaggio emozionale e di ribellione.

Il primo film in programma è “Inside Out 2”, diretto da Pete Docter e Kelsey Mann. Questo sequel introduce una nuova emozione nel quartier generale: Ansia. Questa nuova arrivata sconvolge l’equilibrio tra Gioia, Tristezza, Rabbia, Paura e Disgusto, che fino ad ora hanno gestito con successo le emozioni. Ma Ansia non sembra essere l’unica novità, suggerendo che ci saranno ulteriori sviluppi inaspettati.

Il secondo film è “L’Arte della Gioia Parte Seconda”, diretto da Valeria Golino. Questo è il secondo episodio di una miniserie basata sul romanzo omonimo di Goliarda Sapienza. La storia segue Modesta, una giovane donna cresciuta nella campagna siciliana. Nonostante la preferenza della madre per la sorella disabile, Modesta non smette di lottare contro le avversità. Quando il padre, assente da tempo, ritorna solo per abusare del suo bisogno di affetto, Modesta reagisce in modo drastico, distruggendo il mondo in cui è cresciuta. La sua storia continua nel convento per figlie dell’aristocrazia siciliana, dove viene mandata dopo l’incidente.

Questi due film offrono al pubblico del Cinema Esperia un’esperienza cinematografica ricca di emozioni e riflessioni. Non perdete l’occasione di partecipare a questo viaggio emozionale e di ribellione.