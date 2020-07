Eventi di R-Estate a Bastia per il fine settimana

Torna “Venerdì sotto le stelle” domani 17 Luglio con cene, aperitivi, cocktail, con angoli musicali nel centro storico, isola pedonale per godersi la nostra città. Domenica 19 Luglio per i più piccini “Cinelido dei piccoli” , attività laboratoriali e performance di teatro a cura di coop. Fare presso il Cinelido Esperia in Via I. Silone ( Rivierasca ). Si inizia alle ore 18.00 con un laboratorio artistico propedeutico per proseguire con “Il Ventriloquo” Nicola Pesaresi, con il suo divertente spettacolo. Per info e prenotazioni 347 300 96 33 www.cinemaesperiabastia.it.

Il ricco programma del Cinelido Esperia all’aperto, continua sempre alle ore 21.15 il 17 Luglio con “Gli anni più belli” di Gabriele Muccino, il 18 la Bella e la Bestia di Bill Condon, domenica “Tutto il mio folle amore” di Gabriele Salvatores. Tutti i sabati di Luglio e Agosto dalle 8.00 alle 13.00 “La Fortuna in soffi­tta”in Piazza Armando Serlupini, piazzale antistante lo stadio. In collaborazione con Coldiretti Umbria, Visite alle fattorie didattiche e passeggiate al chiaro di luna in agriturismo, tutte le indicazioni sul sito del Comune di Bastia Umbra, www.comune.bastia.pg.it, sezione eventi e news e sezione avvisi.

Dal 15 luglio fino al 30 agosto è stato promosso dall’Amministrazione il Concorso Fotografico “VediAmo Bastia”, foto ed emozioni della nostra città. Per aderire al contest sarà sufficiente pubblicare una fotografia su Instagram con hashtag #vediamobastiaumbra scattata in qualunque luogo significativo del territorio di Bastia Umbra. Il regolamento da sottoscrivere e la domanda da inviare a ufficiostampa@comune.bastia.pg.it nella sezione avvisi www.comune.bastia.pg.it.

Verranno scelte le fotografie pubblicate con l’hashtag #vediamobastiaumbra, le prime 9 di diversi autori per numero di “like” saranno pubblicate sul nuovo portale del Comune di Bastia Umbra. Tra queste 9, una giuria costituita dai promotori decreterà a suo insindacabile giudizio i primi 3 classificati. Le opere dei primi tre classificati saranno incorniciate ed esposte all’interno della nuova Casa Comunale con la presentazione dei vincitori durante l’inaugurazione.