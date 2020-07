Tanti gli appuntamenti dell’estate bastiola “R-Estate a Bastia”, tanti per i più piccini

Al Cinelido Esperia oltre alle proiezioni cinematografiche continuano gli appuntamenti “La Biblioteca va in città” a cura della Biblioteca Comunale “Alberto la Volpe” con due appuntamenti domenicali. Il primo, il 12 luglio alle ore 18.00 , “Rodari all’Improvviso” a cura di Mirko Revoyera, cantastorie, autore teatrale umbro.

“Uno spettacolo, favole a zonzo. Tour di storie in partenza dalla stazione “Gianni Rodari”, in viaggio sui binari del gioco. Spettacolo da fare tutti insieme. Porta allo spettacolo il libro che ami, scoprirai cosa potrà diventare grazie alla tua fantasia”. Il 9 agosto invece, “Il segreto del bosco”, a cura di Tieffeu e Microteatro Terra Marique. Una serie di eventi per i più piccoli promossi dall’Amministrazione comunale in collaborazione con Sistema Museo.

Prenotazione obbligatoria disposizioni Covid-19. Info:bibliotecabastia@sistemamuseo.it

Cinelido Esperia, Rivierasca, Via Ignazio Silone, Bastia Umbra.

Cinema Esperia Bastia: www.cinemaesperiabastia.it