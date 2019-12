Le iniziative per l’Epifania a Bastia, cosa c’è in programma venerdì 3 gennaio

Dalle 15,30 alle 18,30 Aspettando la Befana: laboratori creativi e animazione a cura della Ludoteca Comunale “G. Rodari” e Coop. ASAD presso la Tensostruttura in Piazza Mazzini

dalle 19,00 alle 22,00 Apericena presso gli esercizi aderenti e nella Tensostruttura in Piazza Mazzini con Federico Valeri Live Music

Sabato 4 gennaio

SALDI INVERNALI forti sconti sui prodotti invernali nei negozi di Bastia che aderiscono all’iniziativa con orario di apertura negozi prolungata fino alle 22,00

dalle 18,00 alle 19,00 NATALE IN CORO rassegna cori giovanili e voci bianche ARCUM, presso Auditorium S. Angelo con il Coro Aurora di Bastia Umbra, Voci bianche del Coro polifonico Felciniano di Ponte Felcino, Gruppo Giovanile Ensemble di Foligno

dalle 17,30 alle 19,00 “BEHAPPYFANIA” CALCIO BASTIA 1924, presentazione 1° Torneo Interregionale di Calcio Giovanile Città di Bastia categoria Pulcini, presso la Tensostruttura in Piazza Mazzini

dalle 19,00 alle 22,00 APERICENA presso gli esercizi aderenti e nella Tensostruttura in Piazza Mazzini Musica live con il Trio Cogli La Prima Mela e DJ Set

Domenica 5 gennaio

dalle 9,00 alle 12,30 CON LE MANI E CON IL CUORE, mercatino solidale delle strenne natalizie delle Associazioni NO-PROFIT del territorio Presso la Tensostruttura in Piazza Mazzini

dalle 15,30 alle 16,30 VIVERE UNA FAVOLA “Il Mostro di Paglia” di Laura Casagrande, lettura animata a cura dell’Associazione Assisi Nostra, presso la Tensostruttura in Piazza Mazzini

dalle 17,00 alle 20,00 PRESEPE VIVENTE e Arrivo dei Re Magi alla Grotta, in Piazza Umberto I°

dalle 18,00 alle 19,00 CORO NATALIZIO a cura delle Classi 4^ della Scuola Don Bosco in Piazza Umberto I°

dalle 19,00 CORO AURORA presso Auditorium S. Angelo, in chiusura del Presepe vivente

dalle 19 alle 22,00 APERICENA con Musica DJ Set presso gli esercizi aderenti

Lunedì 6 gennaio

dalle 9,30 alle 13,00 BEHAPPYFANIA Calcio Bastia 1924 finali categoria Pulcini e premiazioni presso Stadio Comunale “C. Degli Esposti”

Dalle 16.00 Befanito Young Città di Bastia – Torneo di calcio e di solidarietà a cura di Ass. Athletic Club Bastia, presso Palazzetto dello Sport a favore di Ist. Serafico di Assisi

Alle 16.30 Viva viva la Befana – Estrazione della Lotteria organizzata dalla Direzione Didattica in con Dj set, Panettone e pandoro a volontà presso la Tensostruttura in Piazza Mazzini

dalle 18,00 alle 19,30 Premiazione CONCORSO PRESEPI organizzato dalle Parrocchie di S. Michele Arcangelo e di S. Marco, presso la Chiesa di San Michele

APERISHOPPING: nei negozi di Bastia Umbra che aderiscono all’iniziativa in regalo buoni per APERICENA gratuita in tensostruttura e negli esercizi convenzionati (dal mercoledì alla domenica)