Leggere in circolo, riparte il gruppo di lettura della biblioteca

Riprendono dopo la pausa estiva gli incontri con il gruppo di lettura della Biblioteca di Bastia. Il circolo di lettura è una piccola comunità aperta, dove la lettura condivisa è diventata la chiave per conoscere il mondo anche attraverso lo sguardo degli altri, nel confronto e nell’ascolto reciproco.

La biblioteca è da sempre uno spazio di socializzazione in cui la passione per la lettura è cresciuta in maniera naturale, dove i cittadini si incontrano per affinare i propri gusti e sviluppare la propria identità divenendo lettori consapevoli, è il luogo dove il circolo di lettura ha trovato casa.

Così di volta in volta una semplice curiosità si è trasformata in amore per la conoscenza che si è trasmessa di lettore in lettore. In pochi mesi numerosi sono stati gli utenti che hanno aderito agli incontri venendo anche da città limitrofe.

Il gruppo si riunisce con cadenza mensile, di norma il giovedì pomeriggio, per condividere le riflessioni e le emozioni generate dal libro o dai libri appena letti e scegliere cosa condividere nel mese seguente. La lettura è, quindi, prima individuale, per divenire poi condivisa. La partecipazione al circolo di lettura è libera e aperta a chiunque voglia aderire. È sufficiente essere iscritti in biblioteca. Il prossimo incontro sarà giovedì 10 ottobre 2024 alle ore 17.30.