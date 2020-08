Chiama o scrivi in redazione

Venerdì sotto le Stelle a Bastia Umbra sarà a misura di Covid

BASTIA UMBRA – In città dopo oltre 2 mesi sono tornati i contagi, che hanno colpito i giovani. I primi due appena ritornati da zone di villeggiatura al mare e in Grecia, poi gli altri 4 sono stati contagiati nello stesso ambito. Oggi è venerdì giorno di incontri e animazioni nel centro urbano. Che succede?

«Stesso programma con attenzione alle misure antivirus – spiega il sindaco Paola Lungarotti, che come assessore alla cultura segue le vicende in prima persona –. Abbiamo attivato misure più stringenti, con l’obbligo delle mascherina dalle 18 per tutta la notte e incaricato un maggior numero di ‘vigilantes’ che, insieme alla polizia locale, controllano la situazione. Siamo abbastanza tranquilli, perché abbiamo constatato un’attenzione concreta da parte dei visitatori e degli esercenti e l’uso diffuso delle mascherine, distanziamento e sanificazione delle mani».

I ristoranti allestiranno i tavoli su piazze e piazzette del centro, mentre dalle 20 alle 22 in piazza Umberto I davanti all’Auditorium sarà presente la biblioteca comunale, mentre nella parte adiacente al monastero benedettino della stessa piazza alle 21 è in programma un momento musicale con Antonella Falteri, voce e piano. Il Venerdì sotto le Stelle è un’iniziativa molto gradita ed esplosa dopo iniziali incertezze.

«E’ servito comprendere i desideri, le aspettative e la disponibilità della gente – rileva il sindaco –. La programmazione, quest’anno molto particolare, ha richiesto rapidità di decisione e spirito di adattamento. La formula di intrattenimento incentrato su buona cucina e musica è un vero successo». E il Settembre Bastiolo? «Stiamo preparando iniziative che compenseranno le inevitabili restrizioni». m.s.