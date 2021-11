“Ho Ritrovato La Voce” il libro

della cantante, Marilena Marino

Nel programma “Autunno in Parole e Musica” promosso dall’Amministrazione Comunale di Bastia Umbra, Assessorato alla Cultura, è in programma alle ore 17.00 di Sabato 13 novembre all’Auditorium Sant’Angelo, (piazza Umberto I) la presentazione del libro “Ho Ritrovato La Voce” di Marilena Marino, di cui è la stessa autrice a tracciare i tratti salienti “La ricerca entusiasmante di cosa significhi scoprire o meglio, riscoprire il talento.

Fonte Comune di Bastia Umbra

Una preziosa guida per la Voce, attraverso un’avvincente biografia che interseca racconti a vere e proprie analisi sulla vocalità, regalando consigli, linee guida a chi è motivato a perfezionare questo potente strumento espressivo assieme al proprio stile di vita. Consigli legati alla vita sulle tipiche espressioni vocali: dizione, il parlare in pubblico, il canto, la recitazione e il benessere vocale. Una Voce che va di pari passo con l’esistenza, ne scandisce i ritmi, ne segna i cambiamenti, ne evoca i ricordi.

In queste pagine si descrive da dove l’autrice è partita, come è cambiata e dove è arrivata. Con lei anche la voce racconterà la sua avventura e la sua metamorfosi. Una persona totalmente nuova e realizzata che ha subito in prima persona uno straordinario percorso di rinascita attraverso la consapevolezza di una Voce ritrovata e totalmente rinnovata! Descrivere il cambiamento può essere un grande stimolo per tutte le persone che desiderano davvero “cambiare voce” e “cambiare vita”, e cambiando Vita, cambiare Voce”.