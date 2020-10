Il sapere è prezioso, progetto Gemma sabato 17 ottobre

Sabato 17 Ottobre 2020 si terrà il primo degli incontri organizzati nell’ambito del Progetto Gemma – Il sapere è prezioso. Il progetto, finanziato dalla Regione Umbria e promosso dal Comune di Bastia Umbra, prevede incontri ad ingresso gratuito alla scoperta delle nuove tecnologie, delle potenzialità del web, dei servizi digitali della Pubblica Amministrazione.

Gli incontri si svolgeranno il sabato presso la biblioteca comunale “A. La Volpe” dalle 10.00 alle 13.00, finalizzati ad accompagnare i cittadini nell’utilizzo consapevole della rete e dei servizi online.

Il primo incontro , sabato 17 Ottobre, è dedicato a SPID, il sistema che agevola l’accesso ai servizi digitali della Pubblica amministrazione e che dal 1° ottobre è diventato il modo principale per accedere ai servizi online di INPS.

Tutte le iniziative si svolgeranno in totale sicurezza con un approccio caratterizzato da un rigoroso rispetto delle distanze, da un puntuale sistema di prenotazione e di tracciamento dei partecipanti, da una adeguata dotazione di dispositivi di protezione e di prodotti per l’igienizzazione.

I posti a disposizione sono estremamente limitati (massimo 5 persone per incontro) pertanto LA PRENOTAZIONE E’ OBBLIGATORIA.

Per iscriversi: compilare il modulo di iscrizione online all’indirizzo https://forms.gle/KoKst3oyLzx8sKNbA o collegarsi al sito del progetto www.progettogemma.it, cliccare in alto a destra sul pulsante “iscriviti”, scegliere la zona di Bastia Umbra e compilare il form per la prenotazione online inserendo pochi dati e indicando gli incontri scelti.

Per info: tel. 075/5997340 (Giuseppe)

Gli altri appuntamenti.Biblioteca Comunale Alberto la volpe di Bastia Umbra. Viale Umbria, 5 – Bastia Umbra (PG) sempre dalle 10.00 alle 13.00