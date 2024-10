Progetti culturali a Bastia: libri, tesi e scambi

Progetti culturali a Bastia – Il Comune di Bastia ha lanciato tre nuove iniziative culturali, promosse dall’Assessore Paolo Ansideri e in collaborazione con la Biblioteca comunale Alberto La Volpe. Le iniziative, intitolate “Bastia presenta Libri”, “Bastia presenta Tesi” e “Bastia scambia Libri”, mirano a valorizzare il significato della scrittura, dello studio e della ricerca all’interno della comunità.

“Bastia presenta Libri” e “Bastia presenta Tesi” sono eventi pensati per autori e laureati che desiderano condividere le loro opere con il pubblico. Non esistono restrizioni sulla data di pubblicazione dei libri, né sulla residenza degli autori. Chiunque, quindi, può partecipare. Per quanto riguarda le tesi di laurea, l’iniziativa è aperta a tutti i laureati residenti a Bastia, a prescindere dall’età e dalla facoltà di appartenenza. Anche chi ha discusso una tesi su argomenti legati a Bastia, pur non essendo residente, può presentare il proprio lavoro.

La biblioteca ha il compito di raccogliere le adesioni tramite appositi moduli disponibili sul sito ufficiale del Comune, www.visitbastiaumbra.it. Sarà la biblioteca stessa a pianificare le presentazioni, selezionando location adeguate e divulgando il calendario degli eventi attraverso i canali di comunicazione dell’amministrazione e i media locali. Un gruppo di volontari si occupa già della fase preliminare, esaminando i lavori e gestendo le presentazioni. Il primo incontro è atteso nel mese di ottobre.

La terza iniziativa, “Bastia scambia Libri”, si propone di contrastare l’eliminazione di volumi considerati obsoleti e destinati alla discarica. Saranno organizzati eventi specifici, o si potranno prevedere momenti durante altre manifestazioni, dove i cittadini potranno donare i propri libri. I partecipanti potranno così prendere parte a uno scambio diretto di libri, con l’accortezza di recuperare eventuali volumi non donati al termine dell’evento. Anche per questa iniziativa, il Comune provvederà a comunicare tempestivamente luoghi e date.

In sintesi, queste iniziative di Bastia rappresentano un’importante opportunità per rafforzare il legame della comunità con la cultura, la lettura e la scrittura. Attraverso il coinvolgimento dei cittadini e il supporto della biblioteca, si punta a creare spazi di condivisione e riflessione, promuovendo un ambiente favorevole alla crescita culturale collettiva. La sinergia tra le istituzioni e i volontari sarà fondamentale per il successo di questi progetti, che non solo stimoleranno la creatività, ma contribuiranno anche a mantenere viva la tradizione della lettura e dello studio nella comunità di Bastia.

Per ulteriori informazioni su come partecipare a “Bastia presenta Libri”, “Bastia presenta Tesi” e “Bastia scambia Libri”, è possibile visitare il sito ufficiale del Comune o contattare direttamente la biblioteca.