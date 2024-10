Chiarimenti sulla palestra delle scuole medie

Il sindaco di Bastia Umbra, Erigo Pecci, insieme all’assessore Marcello Rosignoli, ha tenuto una conferenza stampa per fornire chiarimenti riguardo ai lavori di ristrutturazione della palestra della Scuola Media Colomba Antonietti. Negli ultimi giorni, si sono diffuse preoccupazioni tra i cittadini a causa di voci e commenti, soprattutto sui social media, che evidenziavano ritardi nella progressione dei lavori. Questa situazione ha sollevato dubbi e illazioni che necessitano di una risposta chiara da parte dell’amministrazione comunale.

Pecci ha sottolineato l’importanza di fare chiarezza su questa vicenda, che ha creato confusione e incertezze nella comunità scolastica. Ha affermato che la trasparenza è fondamentale per mantenere la fiducia dei cittadini e per rassicurare studenti, insegnanti e genitori sullo stato dell’iter di realizzazione della nuova palestra.

L’attuale progetto per la palestra è stato oggetto di modifiche significative rispetto alla versione originaria, concepita dalla precedente amministrazione. Il problema principale riscontrato nel vecchio progetto riguardava l’altezza del soffitto, che non era conforme agli standard richiesti per lo svolgimento delle partite di pallavolo. Questa insufficienza strutturale ha reso necessaria una revisione del progetto, con l’obiettivo di garantire una struttura adeguata e funzionale per l’utilizzo sportivo.

Il sindaco ha spiegato che l’adeguamento dell’altezza interna della palestra richiede una modifica sostanziale del calcolo strutturale. Di conseguenza, l’amministrazione sta attualmente attendendo l’aggiornamento di tali modifiche. Una volta ricevuta la documentazione necessaria, i lavori potranno riprendere immediatamente. Pecci ha enfatizzato che non è mai stata l’intenzione di ritardare i lavori, ma si è sempre lavorato per garantire che il progetto finale fosse conforme alle esigenze della scuola e della comunità.

Durante l’incontro, Pecci ha anche risposto a commenti critici provenienti da alcuni membri dell’opposizione. Alcuni consiglieri comunali avevano sollevato voci riguardo alla natura dei ritardi, insinuando che l’amministrazione non fosse in grado di gestire efficacemente il progetto. In risposta, il sindaco ha ricordato che i membri del consiglio comunale hanno accesso a tutti gli atti e documenti relativi ai lavori e possono verificare personalmente le motivazioni esposte dall’assessore Rosignoli.

Pecci ha messo in evidenza la necessità di una comunicazione basata su fatti concreti e ha invitato i consiglieri a informarsi attraverso i canali ufficiali, piuttosto che alimentare speculazioni infondate. La volontà dell’amministrazione è di mantenere una linea di comunicazione aperta e trasparente, in modo da rassicurare tutti coloro che sono coinvolti nel progetto.

Il sindaco ha espresso la sua incredulità riguardo al fatto che alcuni ex amministratori, attivi fino a poco tempo fa, sembrassero non comprendere le dinamiche e le complessità associate alla progettazione e realizzazione di opere pubbliche. Ha ricordato che le modifiche al progetto sono state richieste proprio da coloro che avevano inizialmente criticato l’impostazione dell’opera. Pecci ha sottolineato che la necessità di una revisione non implica una mancanza di capacità gestionale, ma piuttosto il riconoscimento della necessità di un intervento corretto e adeguato.

Un altro aspetto sollevato durante l’incontro riguarda l’obbiettivo dell’amministrazione di completare i lavori prima dell’inizio del nuovo anno scolastico. Pecci ha confermato l’impegno a rispettare questa scadenza e ha espresso fiducia nel fatto che, una volta ricevuti gli aggiornamenti necessari, i lavori possano riprendere rapidamente. Ha sottolineato che l’amministrazione si sta adoperando affinché la nuova palestra possa essere un punto di riferimento per l’attività sportiva della scuola e della comunità locale.

Rosignoli, da parte sua, ha voluto enfatizzare l’importanza di un progetto che non solo risponda alle esigenze tecniche, ma che sia anche sostenibile dal punto di vista economico. Ha evidenziato che l’amministrazione sta lavorando per garantire che il nuovo impianto possa essere utilizzato in modo efficiente e che i costi di gestione siano contenuti nel lungo termine.

I due esponenti hanno infine ribadito l’importanza della comunità e del supporto che ricevono dai cittadini. Hanno esortato tutti a collaborare e a mantenere un dialogo aperto, per affrontare insieme le sfide legate alla realizzazione della palestra. L’amministrazione è consapevole delle aspettative dei cittadini e desidera fare in modo che la nuova struttura rappresenti un valore aggiunto per la città, migliorando le opportunità per gli studenti e promuovendo la pratica sportiva.

In conclusione, il sindaco Pecci e l’assessore Rosignoli hanno confermato il loro impegno a garantire un progresso efficace dei lavori e hanno assicurato che la nuova palestra sarà consegnata alla comunità in tempi rapidi. La loro determinazione a mantenere la trasparenza e il dialogo con i cittadini è evidente, e l’amministrazione è fiduciosa che, superate le attuali difficoltà, si potrà arrivare a un risultato che soddisfi le esigenze di tutti gli utenti della palestra.