Chroma Festival 2025, quattro giorni di musica a Bastia

Dal 5 all’8 giugno all’Umbriafiere torna il grande evento

Chroma Festival 2025 – Dal 5 all’8 giugno 2025, torna per la sua ottava edizione il Chroma Festival, in programma all’esterno del centro fieristico Umbriafiere di Bastia Umbra, dove è atteso un ricco calendario di concerti ed eventi artistici collaterali. L’iniziativa, promossa e organizzata dall’Associazione Culturale Chroma, coinvolge circa 70 giovani dell’area Assisi-Bastia e gode del patrocinio di Regione Umbria, Provincia di Perugia e Comune di Bastia Umbra.

Il festival è divenuto in pochi anni un punto di riferimento nel panorama musicale italiano grazie alla presenza di artisti affermati, produzioni originali, esperienze artistiche e spazi dedicati a street art, laboratori e installazioni. Per il terzo anno consecutivo l’evento sarà ospitato all’aperto, con un palco dedicato che vedrà l’alternarsi di grandi nomi della scena contemporanea nazionale e artisti provenienti dal territorio umbro.

Chroma Festival 2025

La manifestazione si aprirà giovedì 5 giugno con il concerto di Franco 126, che avvierà il proprio tour estivo proprio da Bastia Umbra, a quattro anni dall’ultimo album solista. L’apertura sarà affidata a Siso, Minimal e Spear, per una serata che segna il ritorno sul palco di uno dei cantautori più seguiti della scena italiana attuale.

Venerdì 6 giugno, riflettori puntati sulla band veneta Post Nebbia, rivelazione dell’alternative rock nazionale, in grado di mescolare sonorità sperimentali e liriche introspettive. Ad affiancarli, la formazione perugina Elephant Brain, la band Aurevoir Sofia – vincitrice del contest Festival Pass in collaborazione con lo Sziget Festival di Budapest – e i gruppi Fottuta Band e Sylvie.

La giornata di sabato 7 giugno sarà invece dedicata all’hip hop con la presenza del producer DJ Shocca, che salirà sul palco insieme a una formazione composta da artisti di primo piano della scena rap nazionale: Tormento, Ensi, Nerone, Ghemon e Madbuddy. A precederli sarà il duo reggae friulano Mellow Mood, reduce dalla pubblicazione di un nuovo album. Sul palco, nella stessa giornata, anche Fuckpietro, accompagnato da una serie di ospiti come Lauryyn, Roy Zen, Michael Sorriso, Chyky, Faax, Unblasfemo, ggiovanni, oltre a Conse e Kiko.

La serata conclusiva, domenica 8 giugno, sarà ad ingresso gratuito e vedrà come protagonisti i Calibro 35, collettivo musicale che fonde sonorità urbane e atmosfere cinematografiche anni ’70 e ’80, formato da Tommaso Colliva, Massimo Martellotta, Enrico Gabrielli e Fabio Rondanini. Prima di loro, spazio a Giovanni Gulino, ex frontman dei Marta sui Tubi, che porterà in scena “Un secolo di canzoni italiane”, accompagnato da Fabrizio Mocata, pianista noto a livello internazionale, e Francesco Sciacca, esperto di percussioni etniche. La serata si aprirà con le esibizioni di Meriots e Boogaloo.

Ogni serata sarà arricchita da aftershow con ingresso ridotto, curati dai migliori collettivi musicali locali: Size (5 giugno), Friday I’m in Rock (6 giugno), Bounce (7 giugno) e Rollover (8 giugno). Questi eventi post concerto sono concepiti per estendere l’esperienza musicale fino a notte fonda e coinvolgere ancora più pubblico nel programma del festival.

L’edizione 2025 del Chroma Festival conferma la sua vocazione a valorizzare le eccellenze musicali italiane, affiancandole a proposte emergenti del panorama regionale, in una cornice capace di combinare intrattenimento, cultura e partecipazione. Il format si è consolidato come uno spazio indipendente e partecipato, capace di coinvolgere pubblici diversi e rinnovare ogni anno l’interesse attorno a un evento che rappresenta ormai una tappa fissa della stagione musicale estiva umbra.

Il programma delle quattro giornate riflette un equilibrio tra headliner di fama nazionale e talenti emergenti, contribuendo alla crescita del festival non solo come evento musicale, ma anche come progetto culturale condiviso. Anche per quest’anno, l’allestimento esterno presso l’Umbriafiere garantirà la massima fruibilità degli spettacoli in uno spazio attrezzato e organizzato per accogliere il pubblico in sicurezza.

Dall’esordio nel 2017, l’evento ha saputo evolversi, crescendo in dimensione e notorietà, fino a diventare una delle manifestazioni musicali più riconosciute del centro Italia. L’Associazione Culturale Chroma continua a portare avanti un progetto culturale autonomo, nato dal basso, che vede protagonisti giovani organizzatori locali e una rete di collaborazioni nazionali ed europee.