Rissa in discoteca a Bastia Umbra, denunciati in 12

Coinvolti sei minorenni, licenza revocata al locale

I Carabinieri della Stazione di Bastia Umbra hanno denunciato dodici giovani, sei dei quali minorenni, per rissa aggravata, minacce e lesioni personali in relazione a una violenta lite scoppiata lo scorso 30 agosto all’interno e all’esterno di una discoteca del luogo.

L’indagine, condotta con accurate verifiche testimoniali e analisi delle immagini di videosorveglianza, ha permesso di ricostruire con precisione l’intera dinamica dei fatti, avvenuti nella notte tra sabato e domenica. Secondo quanto emerso, la rissa sarebbe nata da un diverbio tra alcuni ragazzi presenti nel locale e, nel giro di pochi minuti, degenerata in una colluttazione violenta che ha coinvolto più persone, sia all’interno della discoteca che sulla strada antistante.

L’allarme è giunto al Numero Unico di Emergenza 112, che ha inviato sul posto i militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Assisi. Il loro intervento è stato determinante per riportare la situazione sotto controllo e impedire conseguenze più gravi. Tre dei partecipanti, di 16, 26 e 27 anni, hanno riportato lesioni giudicate guaribili rispettivamente in 15, 7 e 30 giorni, a causa di fratture nasali, contusioni ed escoriazioni multiple. Tutti si sono recati autonomamente al pronto soccorso dell’ospedale di Assisi.

Le prime attività investigative hanno consentito di individuare inizialmente sette persone coinvolte, di cui cinque minorenni, tutte deferite in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Perugia e alla Procura per i Minorenni. Successivi approfondimenti hanno permesso di accertare ulteriori responsabilità per quanto accaduto all’interno del locale, portando all’identificazione di altri cinque soggetti, tra cui un sedicenne. Anche questi ultimi sono stati denunciati per gli stessi reati.

Complessivamente, sono quindi dodici i giovani denunciati, di età compresa tra i 16 e i 27 anni, per rissa aggravata, minacce e lesioni personali. Le autorità giudiziarie competenti – ordinaria e minorile – stanno ora valutando le singole posizioni per l’eventuale esercizio dell’azione penale.

L’episodio, spiegano i Carabinieri, si inserisce in un contesto di reiterati episodi di disordine verificatisi nel corso dei mesi all’interno della medesima discoteca. Proprio tali circostanze, unite alla gravità dei fatti del 30 agosto, hanno portato all’adozione di un provvedimento di revoca della licenza da parte del Questore di Perugia, su proposta della Stazione Carabinieri di Bastia Umbra e in collaborazione con la Polizia di Stato.

Il decreto, notificato alla titolare del locale lo scorso 9 ottobre, ha sancito la cessazione dell’attività come misura di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.

L’operazione, sottolineano dall’Arma, conferma l’impegno costante dei Carabinieri nel prevenire e contrastare episodi di violenza giovanile, soprattutto nei luoghi della movida, dove l’abuso di alcol e le tensioni tra gruppi possono trasformarsi in gravi situazioni di pericolo per l’incolumità dei cittadini.