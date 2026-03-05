Marlene Kuntz al Chroma Festival: il rock esplode in Umbria

La band festeggia i trent’anni de Il Vile a Bastia Umbra
Bastia Umbra, 5-03-2026 –Marlene Kuntz rappresenta il primo, roboante annuncio della nona edizione del Chroma Festival, la rassegna che trasformerà l’Umbria Fiere di Bastia Umbra nel baricentro della musica alternativa nazionale tra l’11 e il 14 giugno 2026. La formazione cuneese salirà sul palco il 12 giugno, portando in scena una tappa cruciale del tour celebrativo “Marlene Kuntz suona Il Vile”. Si tratta di un evento di rara intensità artistica, concepito per festeggiare il trentesimo anniversario di un album che ha ridefinito i confini del rock noise e della canzone d’autore nel panorama italiano degli anni Novanta, come riporta il comunicato di Danilo Nardoni. L’album pubblicato originariamente nell’aprile del 1996, Il Vile è considerato all’unanimità una pietra miliare della discografia tricolore, al punto da essere inserito nelle classifiche dei dischi più belli di sempre. Il concerto si preannuncia come un vero e proprio rito collettivo, dove la poesia cruda di Cristiano Godano e le distorsioni taglienti della band torneranno a dialogare con la sensibilità del presente. A tre decenni di distanza, l’urgenza espressiva di brani che hanno forgiato l’identità di un’intera generazione non ha smarrito la propria lucidità, dimostrando una forza sonora capace di scavare ancora nel profondo delle inquietudini contemporanee.
L’annuncio della partecipazione al festival coincide strategicamente con l’uscita, prevista per venerdì 6 marzo 2026, di una speciale edizione deluxe dell’album. Questa versione in vinile colorato sarà impreziosita dalle illustrazioni di Alessandro Baronciani, il quale ha curato un booklet esclusivo di 16 pagine in cui ogni traccia del disco viene interpretata visivamente. Questo progetto editoriale e musicale sottolinea la vitalità di un’opera che non appartiene al passato, ma continua a rinnovarsi offrendo nuovi spunti di riflessione tra musica e arti grafiche, confermando lo status di “culto” che circonda la band piemontese.
Dopo i consensi ottenuti nelle precedenti stagioni, il Chroma Festival consolida la propria vocazione di evento trasversale e inclusivo. La struttura dell’Umbria Fiere a Bastia Umbra ospiterà per quattro giorni non solo grandi concerti, ma anche spazi dedicati alla cultura contemporanea e all’aggregazione sociale. Nelle prossime settimane l’organizzazione svelerà gli altri nomi che comporranno la line-up definitiva, mantenendo fede a una filosofia che privilegia la qualità artistica e la ricerca sonora. Il festival si conferma così un appuntamento fondamentale per il centro Italia, capace di attrarre migliaia di appassionati grazie a proposte di assoluto rilievo internazionale e nazionale.
Il ritorno dal vivo con il repertorio de Il Vile rappresenta una sfida vinta contro il tempo. Le chitarre della band gridano ancora contro il vuoto, offrendo uno specchio nitido alle disillusioni di oggi. In un panorama musicale spesso omologato, la scelta del Chroma Festival di puntare su un pilastro del rock solido e intransigente premia la coerenza di un percorso artistico che non ha mai ceduto ai compromessi. Il pubblico potrà così rivivere l’energia di un disco nato per essere suonato dal vivo, in una festa di compleanno collettiva che promette di essere tra i momenti più alti della prossima stagione estiva umbra.
Biglietti ed abbonamenti disponibili su Ticketmaster: https://www.ticketmaster.it/artist/chroma-festival-biglietti/1354983
