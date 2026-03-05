Un ventisettenne finisce fuori strada a Bastia Umbra e fugge

Il giovane sbanda e piomba in un’area privata
Bastia 5-03-2026- Stupefacenti e alta velocità sono stati il mix determinante di un pericoloso incidente stradale avvenuto nel cuore del territorio perugino. La Polizia di Stato di Assisi ha denunciato un ventisettenne di origini albanesi che, dopo aver perso il controllo della propria vettura, ha invaso violentemente il perimetro di una ditta privata situata a Bastia Umbra. L’allarme è scattato immediatamente tramite la centrale del Numero Unico di Emergenza 112, segnalando un’auto che procedeva in modo sconsiderato prima di terminare la propria corsa all’interno della proprietà commerciale.
Nonostante l’impatto violento, il giovane conducente ha tentato di sottrarsi alle proprie responsabilità abbandonando il mezzo e allontanandosi rapidamente a piedi. Tuttavia, il tempestivo intervento delle pattuglie del Commissariato di Pubblica Sicurezza ha permesso di individuare il fuggitivo poco lontano dal luogo dello schianto. Una volta fermato dagli operatori, l’uomo è apparso visibilmente confuso e in uno stato di alterazione psichica palese. Durante il primo colloquio con gli agenti, il soggetto ha ammesso spontaneamente di aver consumato droghe poco prima di mettersi al volante, rendendo necessario l’immediato supporto medico.
Successivamente, il personale del 118 ha trasportato il ragazzo presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia per sottoporlo ai protocolli sanitari di rito. Gli esami tossicologici eseguiti dai medici hanno confermato oggettivamente la presenza di sostanze proibite nel sangue, convalidando l’ipotesi investigativa iniziale. Di conseguenza, i poliziotti hanno proceduto al ritiro immediato della patente di guida e al deferimento dell’interessato all’Autorità Giudiziaria. L’uomo deve ora rispondere del reato di guida in stato di alterazione psicofisica, come riporta il comunicato della Questura di Perugia.
Commenta per primo