Edilizia sostenibile: Lantschner ospite a Expo Casa a Bastia

Il padre di CasaClima analizza il futuro a Bastia Umbra

Bastia U, 5-03-26 – Edilizia sostenibile e innovazione tecnologica prendono il centro della scena a Expo Casa, la storica rassegna dedicata all’universo dell’abitazione in corso presso i padiglioni di Umbriafiere, come riferisce il comunicato di Danilo Nardoni e Alessandro Corinti. La manifestazione, che sta registrando un notevole afflusso di visitatori a Bastia Umbra, si arricchisce di un contributo tecnico di altissimo profilo. Venerdì 6 marzo, a partire dalle ore 16.00, i riflettori si accenderanno sul convegno intitolato “Abitare il domani – Efficienza energetica e comfort abitativo per gli edifici del futuro”, un momento di riflessione profonda sulle trasformazioni che stanno interessando il comparto delle costruzioni e della riqualificazione energetica globale.

Norbert Lantschner e la rivoluzione di CasaClima

L’appuntamento, organizzato da Eco Point, vedrà come relatore d’eccezione Norbert Lantschner, figura di riferimento nel panorama europeo dell’architettura bio-ecologica. Ideatore del celebre protocollo CasaClima, Lantschner è considerato il principale promotore di una filosofia costruttiva che mette al primo posto il risparmio delle risorse e il benessere termo-igrometrico degli occupanti. Durante il suo intervento, l’esperto illustrerà le strategie necessarie per trasformare le abitazioni in organismi efficienti, capaci di abbattere drasticamente l’impatto ambientale senza rinunciare alla qualità estetica e funzionale del design contemporaneo.

Formazione professionale e crediti formativi

Il valore scientifico dell’incontro è testimoniato dal coinvolgimento dei principali organi professionali della provincia di Perugia. Il convegno gode infatti del patrocinio degli Ordini degli Architetti, degli Ingegneri, dei Periti Industriali e del Collegio dei Geometri. Per i professionisti del settore che parteciperanno alla sessione pomeridiana, è prevista l’erogazione di 2 crediti formativi professionali (CFP), rendendo l’evento un’occasione imperdibile di aggiornamento tecnico su normative, materiali isolanti e impianti di ultima generazione. La sinergia tra fiera e ordini professionali sottolinea la volontà di Expo Casa di essere non solo una vetrina commerciale, ma un vero hub di alta formazione.

Tendenze e soluzioni per la casa contemporanea

Oltre ai momenti di approfondimento teorico, la manifestazione offre ai visitatori un’esposizione completa che spazia dalle strutture portanti ai complementi d’arredo. Centinaia di imprese presentano soluzioni d’avanguardia per la domotica, sistemi di riscaldamento a bassa emissione e arredi realizzati con materiali riciclati o certificati. Expo Casa si conferma così una guida essenziale per chi intende costruire o ristrutturare la propria dimora seguendo i criteri della modernità e della resilienza climatica. Il confronto tra le aziende e il pubblico permette di toccare con mano l’evoluzione dell’home living, in un percorso che unisce estetica, tecnologia e rispetto per il pianeta.

Abitare il futuro tra efficienza e benessere

Il concetto di “Abitare il domani” non si limita alla semplice riduzione dei consumi energetici, ma abbraccia l’idea di un comfort abitativo olistico. Lantschner spiegherà come la qualità dell’aria interna, l’illuminazione naturale e l’isolamento acustico siano diventati parametri imprescindibili per la nuova edilizia. La fiera di Bastia Umbra diventa quindi il luogo ideale per comprendere come le nuove direttive europee sulla casa green potranno essere applicate concretamente nel mercato locale, offrendo soluzioni scalabili sia per le nuove costruzioni che per il vasto patrimonio edilizio esistente da riqualificare.