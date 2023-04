Palchi gratis per tutti, e anche l’Auditorium, da concordare ovvio

Palchi gratis per tutti – Si comunica che con Determinazione del Settore Cultura, Turismo, Sport e Fondi n. 345 del 20 aprile 2023 è stato emanato l’Avviso pubblico avente ad oggetto la messa a disposizione gratuita di palchi o appositi siti in luoghi pubblici, nonché dell’Auditorium Sant’Angelo, a favore di artisti (musicisti, ballerini, giocolieri, performers ecc.) del territorio di Bastia Umbra e di territori limitrofi, tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2023, da concordare con l’Amministrazione Comunale in base alla gestione degli eventi organizzati dal Comune di Bastia Umbra in quanto a date e orari.

Ciascun candidato può presentare la domanda soltanto in relazione a un unico evento. Il Comune di Bastia Umbra metterà a disposizione gratuita degli artisti, oltre al sito, anche un service audio – luci base, ove necessario, a meno di diversa indicazione del singolo artista, l’alimentazione elettrica e il pagamento del diritto d’autore dovuto alla SIAE, per l’importo previsto per un’affluenza massima di pubblico pari a 100 persone per ogni singolo evento.

L’evento sarà pubblicizzato nei canali comunicativi dell’Ente. Nessun compenso e/o rimborso spese è previsto a carico dell’Ente a favore degli artisti, né il sostenimento di alcuna altra spesa oltre quelle sopra indicate. La gestione, manutenzione, pulizia e vigilanza dei siti ove si svolgeranno gli eventi sarà a carico del Comune di Bastia Umbra.

“Conoscersi e far conoscere i nostri talenti, valorizzare i nostri giovani e la loro arte. L’iniziativa “Un palco per te” vuole mettere in luce e sostenere il talento – afferma il Sindaco Paola Lungarotti – Mi rivolgo ai giovani che molte volte non hanno la possibilità di mostrarsi nelle loro capacità, nelle loro passioni, di realizzare i loro sogni perché valorizzare loro significa valorizzare la cultura del territorio”. L’istanza per partecipare all’iniziativa va presentata, secondo le modalità previste nell’Avviso pubblico, entro il 9 maggio 2023, a pena di esclusione, compilando il modulo in formato word allegato all’Avviso e scaricabile dal sito https://www.comune.bastia.pg.it/