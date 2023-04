Lavori incrocio Rivierasca, ma in ottica di pianificazione strategica 📸 [Foto]



Lavori incrocio Rivierasca – Sono partiti i lavori per la sistemazione dell’incrocio tra la rivierasca e via IV novembre. Si tratta di un nodo strategico per la città e l’intervento si inquadra nel più ampio progetto di sviluppo dell’area commerciale ex pic, con la realizzazione del centro commerciale Coop e dell’area di ristorazione Fast Food. Va sottolineato che il piano di recupero dell’area giaceva nei cassetti comunali sin dalla giunta Lombardi.

Siamo ad oggi molto soddisfatti che quello che un tempo veniva criticato come cementificazione oggi viene portato a compimento dagli stessi accusatori. Encomiabile lo sforzo di Coop di iniziare con i lavori di interesse pubblico in termini di miglioramento della viabilità, prima della realizzazione delle opere di interesse commerciale, a differenza di quanto accaduto per l’area Ex Franchi ancora priva del famigerato sottopasso di Via Firenze rimasto ancora solo sulla carta. Il comitato soci Coop di Bastia ha fortemente sostenuto e voluto questo intervento che qualifica notevolmente l’ingresso alla nostra città.

Tuttavia siamo preoccupati di due aspetti importanti: – il primo strategico è la ricollocazione degli spazi che verranno sottratti all’utilizzo del Centro fieristico, su cui abbiamo già espresso le nostre idee in un precedente comunicato stampa; – il secondo più contingente riguarda la modifica inevitabile che avrà il traffico veicolare. Riguardo ciò c’è da riflettere sulla scelta (forzata e ragionata in seguito ad un tragico evento che ha colpito la città) di aver chiuso lo svincolo di Santa Lucia, importante accesso alla città, che con un’analisi approfondita sulla messa può garantito un importante variante di accesso per chi arrivando da Foligno deve recarsi verso le zone nord/nord est di Bastia. La situazione sarà ancor più critica con i lavori sopra menzionati.

Allo stato dei fatti, bisogna con attenzione evitare un ulteriore carico al centro abitato soprattutto al centro storico, per i veicoli di solo transito e porre attenzione ai veicoli pesanti che accedono o escono dalle aree industriali ex Petrini e Ex Franchi. Auspichiamo una seria pianificazione con scelte ponderate e non lasciate all’ultimo minuto da parte dell’Amministrazione.

Segreteria Pd Bastia Umbra Gruppo Consiliare Pd Bastia Umbra