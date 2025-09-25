Palio San Michele: piano sicurezza definito per serata 28/09

Maxischermo e accessi limitati per garantire sicurezza evento
Definito il piano di sicurezza per la tradizionale manifestazione del Palio de San Michele in programma sabato 28 settembre. Le disposizioni sono state stabilite durante la riunione della Commissione di Pubblico Spettacolo tenutasi nella giornata di ieri, mercoledì 25 settembre.
L’amministrazione comunale di Bastia Umbra insieme all’Ente Palio hanno messo a punto un articolato dispositivo di sicurezza per consentire il regolare svolgimento della competizione e garantire l’incolumità di residenti e turisti che assisteranno all’evento.
Il perimetro di sicurezza interesserà l’area attorno alla Tribuna e la porzione di piazza delimitata dall’intersezione con via Roma fino all’Arco di Portella. In questo settore, stabilito in accordo con le forze dell’ordine, l’accesso sarà contingentato con un limite massimo di 2.200 spettatori, cifra che include anche gli occupanti della tribuna già esistente.
Una significativa novità caratterizzerà l’edizione 2025: l’installazione di un maxischermo posizionato strategicamente presso la curva meridionale del percorso della Lizza. Questo dispositivo permetterà a tutti i presenti di seguire integralmente lo svolgimento della competizione e la successiva cerimonia di assegnazione del palio.
Adiacente all’Arco di Portella sarà allestita una zona parterre con posti numerati disponibili per l’acquisto attraverso i canali digitali e presso la biglietteria fisica. La restante superficie della piazza, estendendosi fino al palazzo comunale, rimarrà accessibile gratuitamente, tuttavia sarà sottoposta a controllo continuo per prevenire assembramenti pericolosi.
Le tradizionali chiusure stradali e delimitazioni necessarie per lo svolgimento della Lizza saranno mantenute attive dall’inizio della manifestazione fino al completamento delle operazioni e all’attivazione della zona di sicurezza precedentemente descritta.
Gli ingressi alla piazza, tanto per la fruizione gratuita quanto per l’accesso alla tribuna, non subiranno modifiche rispetto alle edizioni passate, mantenendo la consueta organizzazione logistica che ha dimostrato la propria efficacia nel corso degli anni.
Il protocollo di sicurezza rappresenta il risultato di un’attenta collaborazione tra le istituzioni locali e le autorità competenti, mirato a preservare il carattere popolare e accessibile della manifestazione pur garantendo gli standard di sicurezza richiesti per eventi di tale portata e richiamo turistico.
Come specificato dal Comune di Bastia Umbra e dall’Ente Palio de San Michele, le disposizioni entreranno in vigore nelle ore precedenti l’inizio della competizione, assicurando un equilibrio ottimale tra fruibilità pubblica e misure precauzionali.
