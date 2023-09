Il Rione Portella chiude le sfilate con “Il Condominio”

Il rione Portella chiude le sfilate della 61a edizione del Palio de San Michele con “IL CONDOMINIO”, in scena questa sera domenica 24 settembre in Piazza Mazzini. L’ultima sfilata decreterà anche il premio al Miglior Carro, novità introdotta nella precedente edizione. Lunedì 25 settembre The Tempest, lo spettacolo teatrale a cura della Compagnia Teatrale Accademia Creativa. Martedì 26 settembre I GIOCHI in Piazza tra i Rioni che saranno trasmessi in diretta streaming su www.terrenostre.info e su www.paliodesanmichele.it.

Dopo San Rocco e Sant’Angelo, ieri sera, sabato 23 settembre, è stato il turno del Rione Moncioveta che ha sfilato con “L’APPARENZA IN…GLASSA”. Nonostante il rinvio della serata precedente e l’incertezza delle condizioni meteorologiche, il pubblico non ha tradito le attese e, come sempre, le tribune hanno registrato il tutto esaurito. Questa sera, domenica 24 settembre, spetterà al Rione Portella chiudere le sfilate della 61a edizione del Palio de San Michele con “IL CONDOMINIO”.

Lorenzo Cetra per la prima volta al timone del Rione Portella, descrive il proprio stato d’animo:

“Le sensazioni sono le stesse che ho espresso sulle pagine de IL RIONALE. La mia storia racchiude tante altre storie dentro; parla di tutte quelle persone che realizzano il proprio sogno e di quanto sia fondamentale ed importante l’amicizia ma, soprattutto, di quanto la socialità possa essere una medicina naturale per stare bene insieme, per condividere, amare e creare ricordi che restano indelebili nel tempo. Da questa premessa è nata un’emozione dopo l’altra. Il giorno della benedizione degli stendardi e dei mantelli ad esempio ho pianto, di cuore, di gioia. Quel mantello pesa d’amore, di storia e per me è stato un onore incredibile.”

Cosa ti aspetti da questa sfilata?

“Anche qui devo fare una premessa. Questa notte non ho dormito per l’ansia da prestazione. Da capitano è tutto amplificato. Ogni paura diventa angoscia, ogni gioia diventa tripudio. Tuttavia, il culmine di tutto è un’adrenalina che porta tanta goduria. Cosa mi aspetto questa sera? Che vada tutto bene e, soprattutto, spero che tutti i ragazzi si divertano con gusto. D’altronde, l’essenza del Palio è proprio questa! Perciò, Ragà, SAPPIAMO CHI SIAMO. SEMPRE FORZA PORTELLA!”

TRAMA SFILATA: IL CONDOMINIO

“Gli abitanti del condominio sono impazziti e con le loro insensatezze rischiano di distruggere il palazzo. Solo Astolfo, vecchio cavaliere indifferente, può salvarli da un infausto destino, ma prima dovrà ritrovare se stesso. Riuscirà a far rinsavire i condomini prima che sia troppo tardi? Forse la risposta è tra le stelle.”

Ricordiamo inoltre che giuria tecnica 2023 delle sfilate è composta da personalità di riconosciuta fama nazionale nel mondo dello spettacolo: Gianfranco Anzini (regista, autore televisivo – Presidente di Giuria), Alessandra Mortelliti (attrice, scrittrice, regista), Anna Tangredi (attrice), Ivan Castiglione (attore), Laura Soprani (scenografa, scultrice, artista, arredatrice, design), Alberto Bassetti (scrittore teatrale, regista) e Lia Francesca Morandini (costumista).

Anche in quest’edizione i giurati saranno chiamati a votare anche il Miglior Carro delle sfilate. E, come i premi Monica Petrini e Stella Nascente, il Premio al più bel carro nasce con l’intento di promuovere la sfilata ed incentivare l’elemento che la rende unica. È un premio voluto per evidenziare la vita che gira intorno ad un carro, la manodopera e il talento. Come gli altri, anche questo premio non entrerà nel punteggio globale. È stato scelto di premiare il rione e non una sola persona poiché dietro ad un carro c’è il lavoro di un gruppo.

Lunedì 25 settembre lo spettacolo teatrale The Tempest promosso dalla Compagnia Teatrale Accademia Creativa, l’ingresso è gratutito.

Martedì 26 Settembre I GIOCHI IN PIAZZA tra i Rioni che saranno trasmessi in diretta streaming su www.terrenostre.info e su www.paliodesanmichele.it

PROGRAMMA DI DOMENICA 24/09/2023

ore 19,30 – Apertura delle taverne rionali

ore 22,00 – Sfilata Rione Portella “IL CONDOMINIO”