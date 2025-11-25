Premio letterario Insula Romana 2025, serata finale a Bastia

Cultura, poesia e giovani protagonisti all’Umbriafiere

Il Premio Insula Romana 2025 entra nella sua fase conclusiva con la cerimonia ufficiale di domenica 30 novembre alle ore 17, ospitata nella Sala Congressi del Centro Umbriafiere Maschiella di Bastia Umbra. La manifestazione, giunta alla 48ª edizione, si conferma appuntamento di rilievo per la vita culturale regionale, con un programma che intreccia poesia, pittura, narrativa e riconoscimenti speciali.

La sezione Poesia ha visto la partecipazione di quasi 250 autori provenienti da tutta Italia. Il primo premio è stato assegnato a Paolo Angelucci di Foligno per il componimento “Terra”, selezionato dalla giuria tecnica guidata dal professor Jacopo Manna e composta da Valter Papa, Marinella Amico, Aurora Panzolini ed Enrico Sciamanna. Successivamente, la giuria popolare ha confermato il verdetto nella sessione del 13 novembre presso l’Auditorium di Sant’Angelo.

Il Premio Pittura Roberto Quacquarini sarà conferito a Michele De Nicolò di Firenze, mentre la sezione Narrativa coinvolgerà la Scuola secondaria di Bastia in un progetto di lettura condivisa tra le classi.

Il Premio Cultura verrà attribuito al professor Alberto Grohmann, emerito dell’Università di Perugia, per il contributo offerto alla valorizzazione del patrimonio storico e culturale umbro.

La Pro Loco ha inoltre deciso di rendere omaggio ai giovani bastioli che hanno conseguito la maturità con il massimo dei voti, sottolineando l’impegno e la dedizione delle nuove generazioni.

La conduzione della serata sarà affidata a Manuela Marinangeli, con intermezzi musicali del gruppo Pivot Trio, formato da Elga Buono (voce e flauto traverso), Luca Parisi (clarinetto e chitarra) e Sandro Paradisi (fisarmonica e tastiera).

L’evento si propone come un momento di condivisione e festa, in cui la comunità locale e gli ospiti potranno celebrare insieme la forza della cultura e il talento dei protagonisti. La Pro Loco di Bastia Umbra invita cittadini e appassionati a partecipare numerosi per vivere una serata che unisce arte, musica e riconoscimenti in un contesto di grande partecipazione.

Keyword: Premio, Insula Romana, Bastia Umbra, Umbriafiere, poesia, pittura, narrativa, cultura, giovani, maturità, Paolo Angelucci, Michele De Nicolò, Alberto Grohmann, Pro Loco, Pivot Trio