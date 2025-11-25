Bastia Umbra illumina il Natale con storie e tradizioni

Un mese di eventi tra rioni, cultura e comunità

Bastia Umbra si prepara a vivere un Natale 2025 che intreccia memoria, creatività e partecipazione collettiva. La città, già nota per il Palio di San Michele e le sue celebri Sfilate, rinnova la vocazione di “Paese delle Storie” con un programma che trasforma il centro urbano in un palcoscenico diffuso.

Dal 8 dicembre, Piazza Mazzini diventa cuore pulsante delle celebrazioni con l’accensione del Grand’Albero, l’apertura della Stanza delle Meraviglie e l’installazione dei carri dei rioni, reinterpretati in chiave natalizia. Qui prendono vita le nuove azioni teatrali curate da Teatro Spazio: Il potere dell’amore e Natale, la festa del tempo, spettacoli che fondono tradizione e messaggi universali.

Il calendario si arricchisce di appuntamenti per famiglie e bambini: laboratori creativi, giochi in piazza, la Notte dei Pupazzi in biblioteca e la presenza itinerante di Babbo Natale nei quartieri. Non mancano momenti di spiritualità e comunità, come il Presepe Vivente nel Borgo Antico e la grande Festa della Befana del 6 gennaio, con cortei, mercatini e premiazioni.

La musica scandisce l’intero mese: dai concerti corali alle esibizioni di scuole e bande, fino agli zampognari che animano il centro storico. Spazio anche alla cultura con letture teatrali, presentazioni di libri e narrazioni multilingue.

Il Capodanno in Piazza porta spettacoli e dj set fino a notte fonda, mentre le cucine di famiglia custodiscono i sapori della tradizione con corsi dedicati a cappelletti e torciglioni.

Un cartellone che unisce rioni, associazioni, scuole e parrocchie, restituendo alla città un Natale di comunità, dove ogni iniziativa diventa occasione di incontro e condivisione. Bastia Umbra invita cittadini e visitatori a lasciarsi coinvolgere dalla magia delle Storie di Natale, un percorso che intreccia memoria e futuro, radici e innovazione.