Keep Clean And Run fa tappa a Bastia Umbra

Nel 2024 si celebrerà la decima edizione della prima corsa raccogliendo i rifiuti denominata anche “il plogging più lungo del mondo”, ovvero il Keep Clean And Run – Pulisci e Corri.

Nato nel 2014, da un’idea di Roberto Cavallo, ex presidente di AICA e eco-runner, la prima edizione del 2015, il KCR diventa l’azione centrale della campagna europea Let’s Clean Up Europe, la principale campagna europea di sensibilizzazione e chiamata all’azione contro il littering. In questi anni la manifestazione si è sviluppata in Italia toccando tutte le regioni e coinvolgendo anche stati confinanti.

Ogni edizione si è sviluppata in una settimana con percorsi compresi tra i 320 e i 1100 km, prevalentemente attraversati di corsa, in alcuni casi anche in bicicletta e canoa; sempre raccogliendo i rifiuti abbandonati.

L’evento con partenza mercoledì 17 aprile e arrivo a Roma martedì 23 aprile, con passaggio a Bastia Umbra per domenica 21 aprile, ore 14.00 (circa) in Piazza Cavour, nello spazio antistante il Palazzo Municipale.

L’eco-runner Roberto Cavallo sarà lui a rappresentare la manifestazione nell’incontro con gli istituzionali.

Tra le città individuate (di arrivo) sono anche Perugia e Assisi, pertanto i runner faranno il seguente percorso:

ore 13.00 Località Petrignano Campo Sportivo

14 – 15 (tra 30.5 e 36 km) Bastia Umbra lungo fiume Chiascio – Centro –altezza via del Guado

16.00 (41 km) Assisi Chiesa di Santa Croce

La manifestazione ha il patrocinio del Comune di Bastia Umbra e il coinvolgimento di Auri Gesenu Keep Clean And Run 2024. L’edizione del 2024, sarà la decima, con lo slogan “7 maratone [raccogliendo i rifiuti] in 7 città in 7 giorni [consecutivi]”.