Sei fuoriclasse musica italiana rendono omaggio ai Beatles

Roberto Angelini (Niccolò Fabi, Propaganda Live), Roberto Dellera (Afterhours, The Winstons), Sebastiano Forte (TU la band, Nidi D’Arac, Collettivo Angelo Mai), Lino Gitto (The Winstons), Andrea Pesce Fish (Tiromancino, Riccardo Sinigallia) e Federico Poggipollini (Ligabue) portano “Abbey Road”, il capolavoro dei Beatles, in versione integrale, in concerto a Bastia Umbra stasera (29 settembre) alle ore 21.30 in “London 69 performing The Beatles”.

I sei musicisti affondano le mani nell’esplosivo e pericoloso pentolone di “London 69” per eseguire l’intera registrazione di “Abbey Road” che a mezzo secolo di distanza non perde né fascino né capacità espressive o sovversive, né luce né oscurità.

Il live sarà strutturato in due parti: la prima prevede la riproposizione integrale del disco; la seconda ripercorrerà gli episodi più significativi delle produzioni soliste dei quattro, successive allo scioglimento dei Beatles.

“All Good Children go to Heaven” è una produzione originale Riverock Produzioni che, dopo aver debuttato la scorsa estate sul palco di Riverock Festival, ha iniziato un lungo tour italiano partito lo scorso 16 luglio dal Castello Sforzesco di Milano e che continuerà fino alla primavera del 2021.

L’evento promosso dall’Ente Palio de San Michele, con il contributo del Comune di Bastia Umbra, si svolgerà in occasione della cinquantottesima edizione del Palio di San Michele.

Ingresso libero, prenotazione obbligatoria al seguente link

https://billetto.it/e/all-good-children-go-to-heaven-london-69-performing-the-beatles-biglietti-480756