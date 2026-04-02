Consiglio comunale, Bastia Umbra prepara la seduta di aprile

L’assemblea cittadina si riunisce nel municipio della città

BASTIA UMBRA, 2-04-2026 – È stata ufficializzata la convocazione del Consiglio comunale di Bastia Umbra per la giornata di mercoledì 8 aprile 2026. L’assise cittadina si ritroverà in seduta pubblica per affrontare i punti all’ordine del giorno previsti dall’agenda amministrativa, appuntamento è fissato per le ore 18:30, orario in cui i rappresentanti della maggioranza e delle opposizioni prenderanno posto tra i banchi della Sala Consiliare, situata all’interno della residenza municipale, come riporta il comunicato di Giacomo Lazzari – Comune di Bastia Umbra.

Di seguito l’Ordine del Giorno:

COMUNICAZIONI DEL SINDACO

1. Approvazione verbali seduta consiliare del 18 marzo 2026;

2. Sostituzione controsoffitti scuola infanzia Santa Lucia – Variazione Bilancio di Previsione 2026/2028.

3. Adeguamento intersezione stradale Via Hochberg, Via Atene, Via delle Nazioni – CUP: C81B24000080004. Approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica e adozione di variante al PRG 2001, ai sensi dell’art.212, comma 4 della L.R. 1/2015.

4. Declassificazione e sdemanializzazione di porzione della piazza Bruno Buozzi; di Ospedalicchio, su cui sorge il campanile adiacente alla Chiesa di San Cristoforo

Martire, e cessione a titolo gratuito della piazza con sovrastante campanile alla Parrocchia San Crisoforo Martire di Ospedalicchio – Bastia Umbra. Documento Unico

di Programmazione (D.U.P.) 2026-2028: variazione al Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di questo Ente.

5. Ordine del giorno presentato dal gruppo consiliare F.d.I. e dal gruppo consiliare Misto, avente ad oggetto: Sollecito attuazione della Delibera di C.C. N.60 relativa al passaggio da strada vicinale a strada comunale di Via Antonio Bambini Angeli e interventi urgenti di manutenzione.”

Sarà possibile seguire l’intera seduta in diretta streaming sul Canale Youtube del Comune di Bastia Umbra: https://www.youtube.com/@comunedibastiaumbra1858