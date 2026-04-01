Schianto a Bastia Umbra: distrutta chiesina storica, via San Francescuccio de’ Mietitori

Auto fuori strada centra edificio, gravi danni ma nessun ferito

Incidente nel tardo pomeriggio di oggi lungo via San Francescuccio de’ Mietitori, l’arteria che collega Santa Maria degli Angeli a Costano.

Un’auto, una Audi A3 di colore scuro con un solo uomo a bordo, per motivi ancora da chiarire ha perso il controllo uscendo dalla carreggiata. La corsa del veicolo si è conclusa contro la chiesina di San Francesco dei Mietitori, colpita in pieno. L’urto, particolarmente violento, ha distrutto la parte anteriore della vettura e provocato seri danni alla struttura, con il cedimento di una porzione significativa dell’edificio.

Scattati immediatamente i soccorsi: sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco con due squadre, il personale sanitario del 118 e la Polizia Locale. Il conducente è stato assistito direttamente sul luogo dell’incidente e non avrebbe riportato ferite di rilievo.

Molto più grave, invece, il danno per la comunità. La piccola chiesa, punto di riferimento per i residenti, è stata quasi completamente compromessa. L’episodio pesa ancora di più considerando l’avvicinarsi della Pasqua, periodo in cui la struttura ospita la tradizionale benedizione dei cesti.

L’accaduto riaccende l’attenzione sulla sicurezza della strada, già segnalata in passato per episodi simili. Le autorità stanno ora lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente.